Ana Morodan este total diferită în fotografiile pe care le postează acum pe Instagram, comparativ cu perioada în care era concurentă la „Asia Express”. Vedeta a trecut printr-o transformare spectaculoasă, destul de vizibilă în postările ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bloggerița a participat la reality show-ul de la Antena 1 în urmă cu doi ani, alături de Adrian Teleșpan, bunul ei prieten. Cei doi au format una dintre cele mai apreciate perechi din emisiune datorită umoruui și ironiei de care au dat dovadă.

„Contesa Digitală”, așa cum îi este porecla, este originară din Arad, însă a venit la București la vârsta de 24 de ani pentru a-și crea propriul drum, lucru care i-a reușit, având în vedere succesul de care se bucură în mediul online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ana Morodan, total diferită în pozele de acum de pe Instagram. Cum s-a transformat fosta concurentă Asia Express

Ana Morodan este una dintre cele mai extravagante apariții din showbiz-ul românesc, publicul fiind cucerit de umorul, charisma și autoironia ei. Bloggerița a devenit și mai cunoscută atunci când a participat la sezonul al doilea „Asia Express”, alături de Adrian Teleșpan.

Blondina s-a transformat foarte mult în ultimii doi ani, fotografiile de pe rețelele sociale stând drept dovadă. Ana Morodan a avut o apariție sexy în ultima ei postare. Vedeta s-a fotografiat la bustul gol, însă a avut grijă să-și acopere sânii cu mâna.

ADVERTISEMENT

Mereu plină de surprize, Contesa se lasă fotografiată în cele mai inedite ipostaze. Ținutele neobișnuite și machiajul strident, dar foarte bine pus la punct, reprezintă ingredientele principale din imaginile artistei.

În urmă cu ceva timp, femeia de afaceri a vorbit despre momentul în care a decis să se mute la București. Ana Morodan a recunoscut că aceea a fost o perioadă foarte grea pentru ea, însă a reușit să se obișnuiască. Ajunsă în Capitală, fără bani și plină de temeri, blondina și-a construit singură tot ce are acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„În primul an am avut mai mult probleme motrice. Am plecat fix de ziua mea, 19 ianuarie, cu un geamantan cu haine de vară, iar la București erau -16 grade. Am plâns în tren pentru că dezrădăcinarea e foarte grea, chiar dacă o faci în aceeași țară.

Am venit cu trenul pentru că aveam permisul de conducere suspendat, deci a trebuit să circul cu mijlocul de transport în comun. Eu, agrofobică, în aglomerație. Trebuia să merg cu metroul până în Pipera, unde lucram ca director executiv la o corporație și nu știam să ajung. A fost groaznic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aveam 200 de lei în buzunar când am ajuns. Mă împrumutam de la prietenii mei, care acum îmi sunt colegi, cu sume de 50 de lei. Mi-a fost foarte greu să mă organizez. Când am dat de patiserii s-a terminat cu silueta mea de 48 de kilograme.

Am învățat că trebuie să lupți, nu să pleci capul. Bine, oricum, tipologia mea este de luptător, eu sunt soldatul care merge în linia întâi. Oricât de dărâmată aș fi, mă ridic la propriu de pe jos, întâi în genunchi, apoi în picioare și-mi spun că trebuie să merg înainte”, a declarat fosta concurentă de la „Asia Express” pentru libertatea.ro.

ADVERTISEMENT

Ana Morodan și Adrian Telepan, cuplu la „Asia Express” 2

Ana Morodan și Adrian Teleșpan au participat împreună la cel de-al doilea sezon „Asia Express”, unde s-au confruntat cu numeroase provocări, dar au avut și momente amuzante, care au fost pe placul telespectatorilor.

Chiar dacă experiența a fost una interesantă, Ana Morodan a fost fericită atunci când a plecat din India, fiind la capătul puterilor din cauza oboselii și a stresului care s-au acumulat pe parcurs.

ADVERTISEMENT

„Nu ne pare extrem de rău că am ieșit, pentru că ne este dor de casă, pe mine mă așteaptă o groază de angajamente, pentru că suntem obosiți. Am părul nespălat de șapte zile”, spunea vedeta la momentul repectiv, în cadrul emisiunii „Asia Express”.

În trecut, Ana Morodan a prezentat emisiunea „Nuntă cu scântei” și a fost jurat în cadrul show-ului „Masked Singer România”.