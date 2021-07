Ana Porgras a lămurit misterul mesajului care l-a supărat pe Zanni, după ce a câștigat finala Survivor România 2021. Câștigătorul a reușit să atragă multe antipatii după declarațiile pe care le-a făcut marți la Teo Show.

Artistul s-a declarat dezamăgit de Ana Porgras din cauza unui mesaj pe care l-a văzut pe telefonul ei. Tânărul nu a dezvăluit ce conținea mesajul, însă ce a văzut l-a făcut să rupă imediat legătura cu ea.

Ana Porgras a reacționat în urma declarațiilor lui Zanni și a spus cum s-au întâmplat, de fapt, lucrurile între ei. Bruneta a subliniat de fiecare dată faptul că ea și fostul ei coechipier nu au avut niciodată o relație amoroasă.

Ana Porgras a lămurit misterul mesajului care l-a supărat pe Zanni, după finala Survivor România. Cine este persoana care l-a trimis

Ana Porgras a vorbit despre după finala Survivor România. Fosta gimnastă a ținut să facă lumină în acest caz și să-i lămurească pe cei care o urmăresc.

Tânăra a declarat de fiecare dată că nu are și nici nu a avut o relație de iubire cu Zanni. Fanii au continuat să speculeze acest lucru după ce au văzut cât de apropiați erau cei doi în timpul competiției.

Fosta concurentă a declarat că mesajul venea din partea unei persoane din intimitatea ei și că era chiar despre Zanni, dar nu era nimic de rău.

„Eu am spus și la Teo că noi nu am avut o relație, nu am avut niciodată, am avut o conexiune, dar nu o relație. Dacă el a avut așteptări, e vina mea că el și-a creat ceva în cap?! Nu l-am dezamăgit eu pe Zanni, în egală măsură m-a dezamăgit și el pe mine.

Vă zic eu ce mesaj a văzut, un mesaj de la o anumită persoană care nah… Eu nu trebuie să dau explicații despre viața mea. Eu am fost dezamăgită că a intrat în intimitatea mea.

El a spus că eu am ezitat să îi dau telefonul, dar nu am ezitat nicio secundă, pur si simplu i-am dat telefonul. Nu ne-am certat.

Când eu i-am dat lui telefonul l-am deblocat, iar el m-a întrebat care este parola și nu am crezut de cuviință să i-o dau.

El mi-a dat unfollow. Nu am înțeles de ce l-a deranjat mesajul ăla de pe WhatsApp atât de tare. Mesajul pe care l-a vazut Zanni este intimitatea mea. Da, era despre el, dar nu era jignire. Se vorbea despre el în mesajul respectiv”, a declarat Ana Porgras pe Instagram.

Zanni, dezamăgit de Ana Porgras

În cadrul ediției de marți a emisiunii prezentate de Teo Trandafir, Faimosul a declarat că mesajul pe care l-a văzut i-a pus capac și nu a mai vrut să audă de Ana Porgras.

Deși a declarat că nu a fost îndrăgostit de Ana, artistul a dat de înțeles că avea așteptări de la ea. Tânăra l-a susținut întotdeauna pe Zanni să câștige finala Survivor România, însă este convinsă că el și-a imaginat altceva.

Fosta gimnastă a declarat că îl va susține în continuare și este pregătită să discute cu el atunci când va fi momentul potrivit.

După această întâmplare, Zanni a încetat să o mai urmărească pe rețelele sociale pe cea pe care o credea atât de apropiată.