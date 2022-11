ANAF oferă o nouă facilitate companiilor care vor să sprijine ONG-urile. Plățile se pot face din taxele colectate deja

Conform unui ordin ANAF publicat recent, companiile care nu și-au folosit în anul anterior plafonul maxim aferent creditului fiscal la care au dreptul conform Codului fiscal, pot solicita fiscului să redirecționeze către ONG-uri, în numele lor, sumele rămase pentru sponsorizări, acte de mecenat sau burse private.

Companiile trebuie doar să completeze un formular

Pentru anul 2021, redirecționările pot fi realizate până pe 25 decembrie 2022, prin depunerea formularului 177, în care să se completeze entitatea sau entitățile beneficiare.

Mai exact, este solicitată r sau al trimestrului anterior (adică diferența dintre potențialul de sponsorizare și cât a sponsorizat compania efectiv).

se face direct de către ANAF, din taxele colectate deja.

Contribuabilii sunt stimulați să utilizeze astfel integral plafoanele anuale de scădere din impozit pe profit / venit, după depunerea declarațiilor anuale, respectiv trimestriale, când se cunoaște nivelul acestor plafoane.

Director ONG: ”Pentru noi e o nouă oportunitate”

„Pentru noi, ca ONG, această facilitate fiscală reprezintă de fapt o nouă oportunitate de a beneficia de susținerea mediului privat, susținere ce ne permite reforma sistemului de protecție a copilului.

Dacă până acum sponsorizările realizate de companii afectau fluxul acestora de numerar, sub această formă fluxul de numerar și indicatorii de performanță ai partenerilor noștri nu au de suferit, susținerea realizându-se din impozitele deja colectate de ANAF”, declară Robert Ion, Director de Fundraising și Comunicare al Fundației Hope and Homes for Children.

Cine poate redirecționa sume către ONG-uri, potrivit noilor reglementări

„Plătitorii de impozit pe profit și cei care plătesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot redirecționa, până la 25 decembrie 2022, sume reprezentând sponsorizări către organizații non-profit (înregistrate în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale), dacă cheltuiala cu sponsorizarea în anul 2021 nu a depășit plafonul pentru sponsorizare în anul fiscal 2021, respectiv suma minimă dintre 0,75% din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit/venitul microîntreprinderilor”, afirmă Andrei Marcu, Expert Contabil.

Obligația de plată a sumei redirecționate din impozitul datorat îi revine organului fiscal competent, care are la dispoziție un termen de 45 de zile pentru soluționarea cererilor înaintate prin depunerea formularului 177.