Analiștii Fanatik SuperLiga și-au dezvăluit pronosticurile la FCSB – Farul. „Am încredere în Budescu”

Luni, de la ora 20:00 se desfăşoară cel mai interesant meci al etapei din SuperLiga, două dintre echipele care au început perfect anul 2024, cu câte două victorii.

Analiștii Fanatik SuperLiga și-au dezvăluit pronosticurile la FCSB – Farul

Analiştii FANATIK SUPERLIGA şi-au dezvăluit pronosticurile pentru confruntarea dintre FCSB şi Farul Constanţa, care se anunţă una mai echilibrată decât pare la prima vedere.

Dinamovistul Giani Kiriţă e de părere că “Regele” Hagi poate face surpriza pe Arena Naţională şi pronostichează că Farul va câştiga pe terenul vicecampioanei: “Normal, Farul. 2 solist”, a spus Kiriţă.

Vivi Răchită vede un meci deschis pe Arena Naţională şi pariază pe goluri marcate şi pe fostul mijlocaş al Petrolului, Constantin Budescu: “Ambele marchează. Am încredere în Budescu”.

Vochin: “Farul va avea cel puţin patru cornere”

Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF Răzvan Burleanu, a declarat mai în glumă, mai în serios, că Farul va avea multe cornere în acest meci: “Farul va avea cel puţin patru cornere. În funcţie de cum vor executa cornerele, vom vedea!”

spunând că echipa sa vine la Bucureşti cu obiectivul de a câştiga, în ciuda faptului că întâlnesc un adversar foarte puternic:

Am avut începutul de an cu meciuri foarte grele. Două le-am trecut foarte bine, am câştigat. Am arătat că suntem în formă, suntem pe un drum bun. Vine al treilea meci cu un adversar la fel de puternic, la fel de tehnic.

Trebuie să participăm la ambele faze, trebuie să dăm tot ce avem noi mai bun, trebuie să credem în ce facem şi să avem curaj. E clar că la genul acesta de meciuri trebuie să te duci cu mentalitatea de a încerca să marchezi.

“Mergem să construim succesul nostru la Bucureşti şi sperăm să-l obţinem”

Va fi un meci cum au fost toate între noi şi ei, dar nu numai cu ei, cu toate echipele bune, noi tot timpul am ieşit la joc şi am încercat să avem personalitate şi să ne impunem şi să încercăm să câştigăm.

Cu ideea aceasta mergem să construim succesul nostru la Bucureşti şi sperăm să-l obţinem. Suntem conştienţi că întâlnim un adversar foarte, foarte bun, capabil să joace un fotbal foarte bun, să marcheze.

E un adversar care a demonstrat până în momentul de faţă că e într-o formă foarte bună şi sperăm că, cum şi noi, suntem în formă să iasă un meci foarte bun şi noi să fim cei care o să câştigăm acest meci”, a spus Gică Hagi.

