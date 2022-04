Anca Badiu împlinește 43 de ani. Cu ce se mai ocupă fosta artistă a îndrăgitei trupe Class

Solista s-a retras de mulți ani din lumina reflectoarelor, în momentul de față fiind foarte discretă. Îndrăgita cântăreață preferă să nu stea departe de domeniul artistic, dovadă că are câteva melodii pregătite pentru relansare.

Cine este Anca Badiu de la Class şi pentru ce e cunoscută

Anca Badiu este recunoscută pentru , trupă din care au mai făcut parte Mihaela Cernea, Vlad Cernea și Florin Cojocaru. Cei patru au lansat de-a lungul anilor foarte multe piese care sunt fredonate și acum.

ADVERTISEMENT

Îndrăgita artistă împlinește 43 de ani, în data de 30 aprilie. Vedeta care s-a născut la Galați își aniversează ziua de naștere. Cel mai probabil nu va organiza o petrecere pentru că este genul de persoană care nu vrea să fie în centrul atenției.

Cântăreața și-a petrecut copilăria la Târgoviște, loc unde și-a format cele mai frumoase amintiri din viață. Face parte dintr-o familie numeroasă, dar extrem de unită. Anca Badiu a fost un copil iubit de părinții săi.

ADVERTISEMENT

Anca Baciu încă este asociată cu celebra trupă înființată în anul 1995, chiar dacă de mai bine de 8 ani luptă cu atacurile de panică și depresia. Vedeta s-a izolat de când și-a pierdut fratele și a dispărut din lumina reflectoarelor.

Artista a pierdut lupta cu kilogramele și s-a izolat în casă, fiind fotografiată în ipostaze care o arată complet diferită față de persoana care apărea pe micile ecrane și la evenimente mondene în urmă cu ani buni.

ADVERTISEMENT

Cu ce se ocupă acum Anca Badiu

În prezent, Anca Badiu consideră că a depășit problemele din trecut și este concentrată pe revenirea pe piața muzicală. Fosta componentă a formației Class s-a retras pentru o perioadă, dar spune că nu este ceva definitiv.

Cântăreața are în plan să apară din nou în lumina reflectoarelor, mai ales că are câteva piese pregătite. În plus, vedeta a mărturisit că a păstrat legătura cu foștii colegi de trupă, cu care are o relație foarte bună.

ADVERTISEMENT

Aceștia obișnuiesc să comunice pe rețelele de socializare, unde își lasă numeroase like-uri sau comentarii.

ADVERTISEMENT

Drama prin care a trecut Anca Badiu

Din păcate, depresia și anxietatea nu sunt singurele probleme majore prin care a trecut solista. a trecut printr-o mare dramă atunci când și-a pierdut fratele, Mircea Badiu, care se afla într-o vacanță în Spania.

În anul 2015 Anca Badiu afla că ruda sa a fost găsită într-un parc spaniol, fără să primească prea multe informații despre decesul suspect. Abia doi ani mai târziu vedeta a aflat, cu ajutorul unor avocați spanioli, cauza morții.

Mai exact, fratele cântăreței a suferit un infarct, incidentul fiind extrem de dureros. Artista era foarte apropiată de Mircea, după moartea sa declanșându-se stările de anxietate, depresia severă și kilogramele în plus.

Fosta componentă a trupei Class îl păstrează mereu pe fratele său în minte și în inimă, mărturisind că există foarte multe nopți când îl vizează. În aceeași notă, vedeta spune că se gândește permanent la regretatul său frate, Mircea.

În schimb, în plan personal cântăreața declară că este singură și că nu se mai gândește la căsătorie sau la venirea pe lume a unui copil.