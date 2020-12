Anca Dragu i-a pus gând rău Dianei Șoșoacă. Șefa Senatului vrea să afle dacă masca avocatei este conformă

La solicitarea președintelui Senatului, Anca Dragu, Direcția de Sănătate Publică va verifica măștile de protecție din plastic pe care Diana Șoșoacă și alți parlamentari ai Alianței pentru Unirea României (AUR) le poartă în timpul ședințelor, pentru a vedea dacă sunt conforme.

Senatoarea a început să poarte masca de plastic transparentă după ce DSP a stabilit că adeverința medicală pe care a prezentat-o nu este valabil emisă conform ordinului 874/2020. Potrivit legislației în vigoare, fac posibilă exceptarea de la purtatul măștii doar adeverințele emise de medicul de medicină a muncii.

Pentru această mască de plastic transparentă care acoperă gura și nasul, dar nu se lipește de bărbie precum cele clasice recomandate de specialiști a optat și George Simion. „Este foarte regulamentară. Este conformă. Domnul Ciolacu a fost impresionat de masca noastră și i-am promis că o să-i dau cadou și dumnealui o mască similară”, a declarat liderul AUR.

Anca Dragu vrea ca DSP să verifice masca din plastic pe care Diana Șoșoacă o poartă în Parlament

„Am cerut o analiză la comisia de specialitate și la Direcția de Sănătate Publică dacă tipul de mască purtat de doamna Șoșoacă este conform. Regula este pentru toată lumea.

Mă voi asigura că legea va fi aplicată. Încrederea populației în instituția parlamentului este foarte scăzută și din cauza percepției că aleșii nu respectă regulile pe care le fac”, a declarat președintele Senatului, Anca Dragu, la Digi 24.

Diana Șoșoacă: „Puneți-mă să port masca un timp, să vedeți cum leșin”

Zilele trecute, Diana Șoșoacă a prezentat în Parlament o adeverință medicală prin care, potrivit spuselor sale, ar fi scutită de obligativitatea purtării măștii de protecție. Chestionată pe marginea subiectului, senatoarea AUR a refuzat să facă publică afecțiunea de care suferă, dar a dezvăluit că masca i-ar putea pune sănătatea în pericol.

„Am obținut această adeverință din septembrie. Medicul de familie transmite solicitare către specialist, te duci la specialist, treci prin toate controalele posibile, după care se întocmește o scrisoare medicală, iar medicul de familie, pe baza recomandărilor medicului specialist și a istoricului pe care îl ai, pentru că eu am fost internată și în spital o mare perioadă, îți eliberează această adeverință medicală.

Nu se obține ușor, trebuie să ai niște afecțiuni. Dacă poți să mori, poți să mori. Nu există numai Covid-19, aveți și pneumonie, aveți și gripe, aveți și viroze, sunt o groază de alte boli, mult mai grave. Puneți-mă să port masca un timp, să vedeți cum leșin. E imposibil.

Am 8 luni de zile, am ieșit în stradă fără mască, am fost la toate manifestațiile. Problema este cu sistemul imunitar. Cu cât este sistemul imunitar mult mai bine pregătit, cu atât mai bine.

De aceea am și întrebat Ministerul Sănătății, de ce nu mergeți pe prevenție, pe întărirea sistemului imunitar, pentru ce nu dați gratis vitamina C, zinc și vitamina D? Pentru că eu asta aș face, hai să întărim poporul, hai să întărim sistemul imunitar, e primul lucru pe care trebuia să-l dea, dar din păcate România nu are politică de prevenție”, a declarat Diana Șoșoacă.