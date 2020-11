Anca Serea, apariție surprinzătoare. Cât de bine arată complet nemachiată, la 39 de ani

Anca Serea este una dintre cele mai apreciate vedete și, la vârsta de 39 de ani, are un trup de invidiat, deși este mama a șase copii. În plus, se pare că frumoasa brunetă are și un ten impecabil, dovadă fiind imaginile în care a apărut nemachiată.

Anca Serea acordă mare atenție atât modului în care arată, cât și alimentației sale, dovadă fiind silueta ei demnă de apreciat, deși se apropie de vârsta de 40 de ani.

Recent, partenera de viață a lui Adrian Sînă a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare complet nemachiată, făcând furori în rândul internauților.

Anca Serena, apariție surprinzătoare. Cum arată vedeta complet nemachiată

Chiar dacă este mamă a șase copii și este foarte ocupată, fiind implicată, de altfel, în diverse proiecte profesională, Anca Serea nu uită niciodată să aibă grijă de aspectul fizic și are mare atenție să aibă o alimentație sănătoasă și să facă mișcare.

Aceasta și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o filmare inedită, în care a apărut fără pic de machiaj. Frumoasa brunetă era îmbrăcată doar în halat și cu părul învelit într-un prosop, semn că doar ce ieșise din duș. Vedeta a vorbit, în cadrul videoclipului, despre ritualul ei de îngrijire a tenului.

Anca Serea are un ten impecabil, fără riduri și lipsit de perfecțiuni, semn că ritualul ei de frumusețe funcționează de minune. Fiind foarte activă pe rețelele de socializare și având o relație foarte apropiată cu urmăritorii ei, diva le-a mărturisit acestora secretul ei pentru un ten perfect.

„Cât privește ritualul de frumusețe, e simplu: mă demachiez de două ori pe zi, dimineața și seara, aplic apă termală, un ser pentru ochi, cremă. (…) De câte ori am timp aplic și o mască pe față, gât și decolteu, preparată uneori din fructe, miere și diverse uleiuri”, a declarat Anca Serea pentru revista VIVA în urmă cu ceva timp.

