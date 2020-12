Anca Serea, dezvăluiri în exclusivitate despre revenirea în televiziune. Ce campionate sportive urmărește des

Anca Serea revine din 11 decembrie pe micile ecrane ca prezentatoare a știrilor sportive de la Prima TV. Îndrăgita vedetă a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre decizia pe care a luat-o și speră ca totul să iasă așa cum și-a propus.

Anca Serea revine, așadar, în televiziune după o perioadă în care și-a dedicat timpul familiei în mare parte. Soția cântărețului Adi Sînă este entuziasmată în ceea ce privește proiectul de la Focus Sport și spune că, deși avea deja înțelegeri cu o altă televiziune, cea mai mare din România, a preferat să riște, pentru că are o ambiție de a mai demonstra ceva în televiziune.

Modestă din fire, Anca Serea ne-a dezvăluit că la vârsta de 40 de ani nu mai e vreo fetișcană care să acapareze atenția telespectatorilor, chiar dacă are experiență în TV, însă noi o contrazicem, căci nimeni nu îi dă vârsta pe care o are și cu siguranță mai are multe de demonstrat în televiziune!

Anca Serea, despre revenirea în televiziune

Anca Serea a fost întrebată de FANATIK dacă are vreo echipă de fotbal preferată și a spus că și dacă ar avea nu ar fi fair-play să spună care este, din moment ce rolul ei la știrile din sport de la Prima TV va ține cont în primul rând de obiectivitate.

Plus că nu este o fană înfocată a sportului rege, fotbalul, dar mai urmărește din când în când competițiile importante. Anca are o slăbiciune, în schimb, când vine vorba de tenis sau patinaj artistic.

Prezentatoarea, pasionată de gimnastica ritmică, tenis și patinaj

„Mă uit cu mare drag la gimnastică ritmică și patinaj. La fotbal nu prea mă uit, deși majoritatea sportului e fotbal. Îmi place tenisul foarte mult”, a declarat Anca Serea pentru FANATIK.

Despre decizia de a accepta oferta celor de la Prima TV, prezentând știrile din sport doar în weekend, vedeta a fost extrem de transparentă: „Decizia a fost bazată datorită oamenilor din spatele camerelor, cu care am o relație specială, cei care nu se văd. E o ambiție să mai dau ce pit având în vedere că am deja 40 de ani.

Va fi doar pe weekend pentru că în timpul săptămânii n-aș fi putut să prezint. Mă leagă foarte multe amintiri și lucruri frumoase. Am cedat în detrimentul unui rating mare la un alt post de televiziune. Sunt fericită cu decizia luată și sper să fie bine”

