Anca Serea face 42 de ani! Copiii vedetei, ținta bullying-ului: „Au fost episoade”

Anca Serea împlinește vârsta de 42 de ani pe 2 februarie 2023! Fosta prezentatoare de televiziune a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, de ziua ei, despre care ne-a spus că o va petrece alături de cei dragi, așa cum obișnuiește în fiecare an.

Anca Serea, la 42 de ani: „Vreau să cred că sunt mai înțeleaptă”

Unul din cele mai frumoase cadouri primite a venit din partea înainte de ziua de 2 februarie. că nu mai ține cont de lucrurile materiale, problemele sale cu anemia învățând-o că sănătatea este cea pe care trebui să o prețuiască mai mult ca orice altceva.

De asemenea, vedeta nu s-a sfiit să recunoască că, în ciuda eforturilor sale, ale campaniilor făcute în acest sens, a fost nevoită să rezolve momente dificile în clipa în care copiii ei au devenit subiect al bullying-ului.

Cum petrece Anca Serea la 42 de ani

La mulți ani, Anca! Spune-ne cum e la 20 de ani?

– Hehe, am trecut de mult de vârsta asta! Nici nu mai știu cum eram când aveam 20…

Totuși, la 42 arăți de 20…

– Mulțumesc. Cum să fie, vreau să cred că sunt mai înțeleaptă, că am învățat să abordez altfel lucrurile, că știu să am mai multă grijă de mine și asta încerc să o fac tot mai atent.

Petreci?

– Da, o să petrec. O să fiu invitată la o emisiune, iar apoi cu familia și seara cu prietenii, ca în fiecare an.

„Am început să dorm foarte puțin. Oboseala își spune cuvântul”

Care e cea mai mare lecție de viață învățată în 42 de ani?

– Faptul că sănătatea trebuie să fie prioritară. Trebuie să ne prețuim mai mult corpul, să fim mai atenți atunci când dă semne că nu funcționează ceva bine. Mă bucur că am reușit să-mi dau seama de asta din timp. Acord mai multă atenție sănătății mele. Cred că asta e marea lecție, chiar dacă pentru mulți sună un clișeu. Nu, nu e un clișeu!

Am văzut recent la tine pe Instastory că ai postat niște imagini, aveai niște perfuzii. Ai pățit ceva sau e ceva obișnuit?

– Mi-am făcut o perfuzie într-o seară, un cocktail de vitamine. Am început să dorm foarte puțin și, fiind cu multă treabă, oboseala își mai spune cuvântul. Nu am pățit nimic grav. Nu e vreun motiv de panică. Am chemat pe cineva acasă la mine ca să nu mă mai duc pentru vitaminizare la spital. Am zis că pot să iau măsuri de precauție și fără să mai ajung pe la spitale.

Despre cadourile primite de la cei dragi. Cum o surprinde Adi Sînă: „Îmi dă o listă lungă cu ce mi-ar plăcea să primesc de la el”

Care sunt cele mai frumoase cadouri primite de la cei dragi?

– Să știi că de la o vreme nu mai pun preț pe cadourile scumpe, pe lucruri materiale. Dar ceva special a venit chiar de la Moise. El încă merge la grădiniță și mi-a făcut o felicitare frumoasă, pe care a scris „Mama”, mi-a și desenat.

Cam astea sunt cadourile care mă emoționează, care mă bucură mult. În fiecare an, copiii mă surprind cu câte ceva, la fel și Adi. Adi știe că îmi plac foarte mult florile, la fel și copiii. Dar primesc flori mai tot anul, nu doar de ziua mea. În general, Adi îmi dă o listă lungă cu ce mi-ar plăcea să primesc de la el.

Au fost copiii Ancăi Serea ținta bullying-ului? „Au fost două cazuri. Îmi zic alți colegi de-ai lor”

Dacă tot vorbim despre familie și copii, știu că te-ai implicat la un moment dat într-o campanie despre bullying. Copiii tăi s-au confruntat cu așa ceva la școală, având în vedere că au părinți celebri? S-au legat ceilalți copii de ei?

– Au fost episoade, mici episoade, dar nu pot să spun că s-a întâmplat ceva dramatic. Ei sunt și foarte norocoși că merg la școli particulare. E adevărat, bullying-ul se întâmplă și pe stradă. Eu le explic tot ce trebuie să facă în astfel de situații. Fetița mea, de exemplu, Sarah, e adolescentă și pe stradă se mai poate lovi de astfel de situații. Eu știu oricum tot timpul ce se întâmplă cu ei, unde sunt și ce au pățit. Au fost două cazuri de bullying, dar nu aș vrea să fac tam-tam pentru că s-au rezolvat. În general, îmi zic alți colegi de-ai copiilor. Se întâmplă să suferi din cauza altor colegi sau poate chiar unii profesori pot exagera.

Tu te-ai lovit de hărțuirea în școală? Cum a fost copilăria/ adolescența ta din perspectiva asta?

– Pe vremea noastră nici măcar nu exista acest termen. Nouă ni se părea o normalitate chiar dacă existau mici răutăți venite ba de la copii, ba de la profesori. Eu nu pot să zic că am avut astfel de probleme, chiar am fost ferită. Provin dintr-un oraș de provincie, din Tecuci, și acolo nu mi s-a întâmplat să fiu victima bullying-ului, în niciun caz din partea profesorilor, cum se poate întâmpla și mai vedem la știri. La mine chiar nu a fost cazul, ba dimpotrivă, eu păstrez și acum legătura cu fosta mea profesoară de limba română.

Anca, escapadă cu familia în Poiana Brașov! La ce proiect lucrează vedeta: „Vrem să lansăm o linie anume”

Cum sunt copiii tăi, care mai e atmosfera în familia Sînă-Serea? Ce noutăți ai pe plan personal?

– Uite, sunt bine, mă bucur că au cam fost feriți de răceli și toate virusurile astea care au circulat, cu mici excepții. Moise tocmai a venit de la grădiniță, mă zăpăcește cu câte ceva… Pe plan personal sau ca familie, uite, ne-a făcut Adi o surpriză frumoasă. Vom merge, de luni, cu toții, la Poiana Brașov. Profit de faptul că micuții au vacanța mai repede cu o săptămână. Adi a vrut să ne facă o surpriză și toți sunt foarte încântați. Cred că în excursia asta de la Poiană o să mă relaxez mai mult, o să mă odihnesc. Ei vor merge la schi… Eu nu schiez.

Ce faci de când nu ești pe sticlă? Ce îți ocupă cel mai mult timpul în afară de creșterea copiilor?

– Uite, pe lângă campaniile de pe Instagram și evenimentele în care mă implic din când în când, noi avem un magazin de produse organice, BioAs, și vrem să lansăm o linie anume, acum chiar din martie, o să fie într-un mall. Acesta e proiectul meu de suflet.