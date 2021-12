Anca Serea a ajuns la spital. Vedeta a acuzat stări de rău după ce s-a trezit. Cum se simte acum

Anca Serea i-a panicat pe fani cu o postare pe care a făcut-o pe Instagram, în care a apărut pe patul de spital. Vedeta a fost nevoită să apeleze la medici după ce a acuzat stări de rău.

Cea mai mare teamă pe care a avut-o era Covidul, așa că îndrăgita prezentatoare s-a supus mai multor analize medicale.

Potrivit postării de pe rețeaua de socializare, nevasta lui Adi Sînă a avut stări de amețeală și abia și-a putut ține ochii deschiși.

Anca Serea a ajuns la spital: „Sunt foarte ok acum”

,,Am avut amețeli foarte mari. Nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial am crezut că am COVID… Am făcut două teste rapide negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi sunt mult mai bine cu excepția somnului!”, le-a spus vedeta fanilor pe .

Contactată de FANATIK, Anca a ținut să precizeze că este într-o stare bună, liniștindu-i astfel pe admiratori.

„Sunt foarte ok acum. Sunt bine”, a declarat Anca Serea pentru FANATIK, după ce lumea s-a îngrijorat pentru sănătatea ei.

Anca Serea a mai avut astfel de episoade medicale, prezentatoarea confruntându-se de ani buni cu anemia.

Potrivit unor declarații mai vechi făcute de Anca, vedeta PRIMA TV suferă de anemie severă încă de la vârsta de 19 ani, înainte să-l nască pe David.

Vedeta suferă de anemie de la 19 ani

a descoperit din timp motivul pentru care amețește des și are tot felul de stări de slăbiciune în urma unor analize medicale.

Unul din cele mai grave episoade de anemie a apărut chiar anul trecut. În 2020, Anca aproape a căzut din picioare, însă a avut noroc de medici buni și de un tratament corespunzător.

Serea declarase la un moment dat că puterea de care a dat dovadă pentru a se ridica i-a uimit și pe medici. Doctorilor nu le venea să creadă că poate supraviețui cu o valoare extrem de mică a hemoglobinei și cu un depozit de fier în sânge infim.

Pe lângă ajutorul pe care l-a primit de-a lungul timpului din partea specialiștilor, bruneta a avut parte și de sprijinul celor dragi. Soțul și copiii i-au dat de fiecare dată forța de a merge mai departe.