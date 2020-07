Anca Țurcașiu, înșelată de soțul ei? Răsturnare de situație în divorțul dintre artistă și medicul Cristian Georgescu

Anca Țurcașiu a divorțat, iar vestea a șocat opinia publică. Vedeta a anunțat printr-un mesaj pe rețeaua de socializare că bărbatul alături de care a fost în ultimii 22 de ani nu-i mai este partener.

Ultimele postări ale vedetei de pe Instagram anunță o dezamăgire din partea fostului soț, semn că divorțul s-a produs din vina lui. Anca Țurcașiu a fost înșelată? Doar timpul va răspunde la această întrebare, însă cert este că ruptura dintre cei doi a avut loc din cauza problemelor pe care nu le-au mai putut gestiona.

Unii dintre admiratori au speculat această teorie: medicul Cristian Georgescu ar fi călcat pe bec, iar artista n-ar mai fi putut trece peste acest lucru.

Anca Țurcașiu, anunț despre divorț pe Facebook

Relația dintre cântăreață și soțul ei scârțâia de ceva vreme, căci în luna mai, vedeta a postat un mesaj pe care l-a șters apoi, dar care a ridicat multe semne de întrebare. „ Să credem că totul va fi bine, că nimic nu e întâmplător, că cineva are grijă de noi undeva acolo sus! Va fi bine!”, a scris vedeta într-un mesaj pe Instagram pe care ulterior l-a șters.

Trei luni mai târziu, Anca Țurcașiu a anunțat divorțul de soțul ei, medicul Cristian Georgescu, printr-o postare lacrimogenă care a impresionat o țară întreagă.

„ Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine!

Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu vă fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături în această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!”, a scris Anca Țurcașiu pe rețeaua de socializare.

A fost înșelată și de Gheorghe Gheorghiu

Puțină lume știe, dar o iubire neîmplinită pe care Anca Țurcașiu a trăit-o a fost cea cu artistul Gheorghe Gheorghiu, care a înșelat-o în timpul relației lor. Cântăreața și celebrul artist au avut o relație perioada 1993-1997, iar în 1998, chiar la un an după ce a suferit despărțirea de Gheorghiu, Anca Țurcașiu se căsătorea cu medicul Cristian Georgescu.

Într-un interviu pentru revista Tango, Anca Țurcașiu a dat detalii despre relația cu Gheorghe Gheorghiu, dar și despre cât a suferit după ce a fost înșelată de celebrul artist care cucerea inimile fetelor cu melodia Unde dragoste nu e, nimic nu e.

„ Relaţia mea cu el a durat vreo patru ani. Era o diferenţă de 16 ani între noi, dar el şi acum e un copil mare. Şi atunci era mult mai copil decât mine. Cânta toată ziua la chitară, râdea, mă pupa încontinuu, ţopăia pe stradă ca un copil, iar eu veneam după o relaţie mai serioasă, mai academică.

Am suferit mult. Mergeam pe stradă şi plângeam. Mi se părea nedrept ce trăiam. Aşa că, atunci când am primit invitaţia să plec în turneu în SUA pentru o lună, nu am stat pe gânduri.”, a povestit Anca Țurcașiu, în 2016, pentru revista Tango.

Anca Țurcașiu, divorț în secret

Cântăreața l-a cunoscut pe soțul ei în America, chiar în timpul unui turneu, iar bărbatul a reușit să o facă să-l uite pe Gheorghe Gheorghiu. Relația lor a fost de neclintit multă vreme, mai ales că au și un băiat de 21 de ani.

Cei doi s-au căsătorit în 1998, iar naşi le-au fost Cristian și Manuela Ţânţăreanu. Despărțirea artistei de soțul ei s-a mai vehiculat și în urmă cu doi ani, însă au găsit cale de împăcare, la acea vreme.