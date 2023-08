Anca Țurcașiu, marcată de divorțul de Cristian Georgescu: ”Un șoc emoțional puternic”

Celebra artistă a recunoscut că a fost marcată de de partenerul de viață cu care a fost căsătorită timp de 22 de ani și alături de care are un băiat. Vedeta susține că a trecut printr-un șoc emoțional puternic.

Anca Țurcașiu, însemnată de despărțirea de Cristian Georgescu. Cum a schimbat-o separarea

Anca Țurcașiu a transmis un mesaj puternic pe Internet, precizând că de despărțirea de Cristian Georgescu. Îndrăgita cântăreață s-a reinventat după separarea de fostul soț care s-a produs în iulie 2020.

În prezent, șatena este cu totul altă persoană, însă după anunțul divorțului a avut o perioadă grea. Din fericire, s-a ridicat și a continuat să meargă mai departe. Vedeta a învățat să se pună mai des pe primul plan.

„Toată lumea îmi spune că m-am reinventat. Da, am reușit să mă regăsesc, după un șoc emoțional puternic, m-am înălțat, am zâmbit, am depășit greul, acceptând ce mi-a oferit viața.

Am apelat la ajutorul celor dragi care mi-au fost alături. Putem. Eu pot orice. Trecem pe aici atât de repede, încât trebuie doar să avem grijă de noi. Să facem din fiecare zi o bucurie!

Așadar, ține doar de alegerile noastre din viața asta ca să putem fi bine, fericiți!

Nu pierdeți timpul! Cel mai prețios dar”, a scris Anca Țurcașiu pe contul personal de .

Anca Țurcașiu vede divorțul ca un act de curaj

Anca Țurcașiu a anunțat pe social media că a decis să pună capăt mariajului, în urmă cu 3 ani. Cântăreața consideră că divorțul a fost un act de curaj foarte mare, dar și de asumare. Vedeta nu a spus nici acum care a fost motivul principal pentru care a luat această decizie.

A decis să păstreze decența și să nu-și spele rufele în public, chiar dacă fostul partener de viață a început să se vadă cu altă femeie la scurt timp după divorț. Medicul stomatolog Cristian Georgescu se afișează frecvent cu actuala iubită.

Cu toate acestea Anca Țurcașiu consideră că este un om extrem de fericit, echilibrat, împlinit și mulțumit de lucrurile pe care le face și de cariera sa. Este dedicată în totalitate industriei muzicale din care face parte de tânără.