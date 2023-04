Anda Adam a răbufnit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă: ”Măi cârcotașilor”

Fosta iubită lui Victor Slav a răbufnit! transmis cu puțin timp în urmă pe rețelele de socializare, unde a discutat despre cârcotașii care o vorbesc de rău. Ce a putut să spună cântăreața despre această situație.

Anda Adam nu s-a mai putut abține! Postarea făcută de fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities la adresa bârfitorilor

Anda Adam nu s-a mai putut abține și a făcut o postare amplă la adresa bârfitorilor. Vedeta a fost tranșantă după ce în ultima perioadă foarte multă lume i-a atras atenția că a luat câteva kilograme în plus.

Îndrăgita a fost criticată și pentru faptul că are riduri inestetice, că se machiază extrem de prost sau pentru că folosește filtre pe social media. Blondina s-a expus în fața fanilor din mediul virtual complet naturală.

„Mai cârcotașilor, când sunt așa puțin mai Beyonce nu-i bine, când sunt prea slabă iar nu e bine, dacă pun filtru iar nu e bine. Uite acum sunt la sală, nu sunt machiată, nu am nici filtru.

Am tricoul asta cu un mesaj pentru toate domnișoarele și cred că sunt foarte ok. Și ce credeți, au dispărut și filtrele și kilogramele”, a spus Anda Adam într-o filmare realizată direct din sala de sport, scrie .

Anda Adam, colaborare inedită cu Tzancă Uraganu

Anda Adam a semnat o colaborare inedită cu Tzancă Uraganu. Așa cum a anunțat încă de la începutul anului blondina vrea să dea lovitura pe piața muzicală și în urmă cu câteva zile a filmat un nou videoclip cu celebrul manelist.

Cei doi vor lansa în curând piesa Dai Dai Dubai, o melodie trap care, cu siguranță, îi va surprinde pe cei care o urmăresc pe blondină. Cel mai probabil fosta concurentă de la Kanal D va stabili premiera și data lansării în curând.

Pe de altă parte, cântăreața se face remarcată și în zona afacerilor, după ce și-a lansat propriul parfum. În continuare se gândește să scoată pe piață produse cosmetice și să se extindă mai mult spre zona de make-up.

În momentul de față, Anda Adam spune că are mai mulți ași în mânecă pe lângă faptul că are un club în Cluj-Napoca și construiește case pe care le scoate la vânzare. De asemenea, blondina are și o colecție de costume de baie.