Anda Adam, criticată de fani după ce s-a pozat cu un câine roz. Cum le-a răspuns artista

Anda Adam a ajuns în urmă cu puțin timp în vizorul fanilor după ce s-a fotografiat cu un câine vopsit roz. Ce a transmis cântăreața în mediul online la scurtă vreme după ce a fost ”bombardată” cu mesaje negative.

Frumoasa blondină a făcut lumină în acest caz, precizând că animalul de companie nu îi aparține. Fosta iubită a lui Victor Slav le-a sugerat oamenilor să nu mai fie atât de răutăcioși, mai ales dacă nu știu povestea din spatele unei imagini.

„Am pus o poză cu un cățel, adică un story. Nu este cățelul meu, dragii mei. Am primit foarte multe mesaje. Lumea este foarte revoltată. Nu este cățelușul meu. Era foarte frumos, era un cățeluș în salon acolo al unei cliente.

Pur și simplu mi-am făcut o poză cu el, așa că vă rog să nu mai fiți așa hateri împotriva mea și să nu mai dați comentarii absurde dacă nu știți despre ce e vorba. Eu nu am niciun cățeluș.

Era doar un cățeluș prezent în salon care mi s-a părut foarte drăguț cu care am făcut o poză, atâta tot. A nu se înțelege că la salonul la care am fost se vopsesc și cățelușii. De aceea am mai făcut un story, ca să vă explic”, a spus Anda Adam pe .

Anda Adam, mesaj pentru cei care o urmăresc

Anda Adam a decis să transmită acest mesaj celor care o urmăresc pe rețelele de socializare, subliniind că salonul de înfrumusețare în care a mers este dedicat numai oamenilor, nicidecum animalelor de companie.

Vedeta merge de ani de zile în același loc, fiind extrem de mulțumită de rezultate. Adoră culoarea și buclele pe care specialiștii i le-au realizat. Mai mult, cântăreața a mai spus că este foarte încântată de extensii.

De asemenea, frumoasa blondină este fericită cu serviciile pe care le primește. Anda Adam a ținut să mai adauge că respectivul nu a fost vopsit într-un salon pentru oameni, ci în unul special pentru patrupede.