Anda Adam își ”protejează” bolidul de lux parcând pe locuri pentru persoane cu dizabilități. Publicul n-a iertat-o

Anda Adam și-a parcat bolidul în valoare de 150.000 de euro pe două locuri dintre care unul era rezervat persoanelor cu dizabilități, fapta sa atrăgând numeroase comentarii răutăcioase. Concurenta de la „Ferma. Orășeni vs Săteni” a reacționat imediat la postarea în care este incriminată.

„Anda Adam nu s-a decis de câte dizabilități suferă. De aceea, până se decide, făcând niște «șopinguri», a lăsat-o și ea așa, «în punctul mort»”, este mesajul lăsat de pagina „Polițiștii au umor”, vedeta acuzând pagina de Facebook de bullying.

Frumoasa blondină a iscat un adevărat scandal, declarându-se „siderată” de comentariile primite de la fanii săi. Artista a încercat să se justifice pentru fapta sa, precizând că a parcat pe două locuri pentru că mall-ul era aproape de ora închiderii.

Anda Adam, parcare neregulamentară. Cum s-a scuzat artista pentru fapta sa

O altă justificare adusă de Anda Adam este faptul că era însoțită de fiica sa, care nu a avut loc să coboare din vehicul. Cântăreața este extrem de deranjată că a fost luată în vizor, mărturisind că acum se așteaptă ca oamenii să o șicaneze în trafic sau să îi zgârie mașina.

„Mă uit siderată la comentarii și realizez cu părere de rău că nimic nu o să se schimbe în țara asta prea curând! Din cauza mentalității și a gândirii românului pe sistemul: să moară și capra vecinului!😏 Nimic constructiv, nimic pozitiv!

Nu sunt nici «blondă», nici prost șofer. Am terminat informatică și R.E.I, pe lângă faptul că sunt cântăreața și am și «fruntea lată»! Și am peste 1 milion de km conduși în 20 de ani de concerte prin țară!

Mi-am permis să parchez așa pentru că era ora închiderii, ca atare refuz să cred că mai venea cineva cu dezabilități la vreun shopping pentru 15 minute! După cum se vede și în poză, în acea zonă mai erau cel puțin 5-6 locuri pentru oameni cu handicap, toate libere! Am parcat așa fix 5 min cât am urcat să iau o felie de tort copilului. Copilul era în dreaptă spate, motiv pentru care am parcat așa ca să pot deschide ușa să îmi scot copilul din mașină. La urcarea în mașină, cu copilul lângă mine, am fost înjurată în ultimul hal, făcută proastă și «certată» de o «domnișoară» cu pălărie neagră în cap stilul «vama veche», că data viitoare să parchez cum trebuie, nu ca «PROASTA» … citez”, a scris Anda Adam în mediul online.

Mai mult decât atât, vedeta Pro TV a mărturisit că va raporta contul de Facebook, precizând că este persoană publică și riscă să fie ținta bullyingului. Totodată, artista este convinsă că expunerea mașinii sale pe o rețea de socializare atrage cu sine consecințe grave.

Anda Adam susține că se așteaptă ca oamenii să-i rupă oglinzile, să-i zgârie autoturismul cu cheia sau să-i arunce o cărămidă în geam. Vedeta este de părere că „agresivitatea verbală și trivială a oamenilor” a afectat-o foarte mult, lucru pentru care cere ștergerea postării.

Fanii nu au iertat-o și au făcut-o praf pe artistă. Mesajele ironice și critice la adresa concurentei de la Ferma nu au întârziat să apară, oamenii fiind extrem de duri în legătură cu fapta Andei Adam care „și-a protejat” bolidul parcând pe două locuri.

„Are un handicap major. Suferă de vedetism. Sunt mulți ca ea care au impresia că fiind persoane publice pot face ce le trece prin bostan” sau „Pe români îi omoară mai mult fudulia decât COVID”, sunt doar două dintre comentarii.

Ce răspuns a primit Anda Adam de la pagina care i-a expus mașina

„Stimată doamnă/domnișoară Anda Adam! Răutățile la adresa dvs. sunt rezultatul felului cum parcați, în acest caz. Eu nu am instigat pe nimeni să vă jignească sau să vă atribuie fel și fel de epitete. V-am blurat nr. de înmatriculare, tocmai pentru a evita să fiți ținta a ceea ce afirmați.

Chiar dacă pe alte pagini nu vi s-a acordat acest privilegiu. Hate ia toată lumea, eu, ca polițist, dvs. ca artist, ș.a.m.d. Nu voi șterge postarea până nu voi avea certitudinea că ați fost sancționată contravențional de către colegii de la IPJ Cluj și până nu vă veți cere scuze față de beneficiarii acelor locuri de parcare.

Iar dacă nu vă vor sancționa potrivit legii 145/2020 colegii din Cluj, voi solicita personal printr-o petiție acest lucru. Spuneți că nu puteți parca în altă parte din cauza modului de deschidere al portierelor. Și că era ora închiderii în mall. Cred că deja îmi jigniți inteligența, fie ea și de polițist.

Dacă era ora închiderii, cum încercați să ne păcăliți, mai ales în această situație, găseați locuri de parcare extrem de multe… doar că, ce să vezi, nu erau chiar lângă intrare. Nu e vina persoanelor cu dizabilități că dvs. nu ați «luat în calcul» modul de deschidere al portierelor.

Puteți să raportați pagina cât doriți, nu mi-e teamă de astfel de amenințări și nici de avocații dvs. Astfel de practici nu vă fac cinste și nici nu vor atrage altceva în afară de acel hate la care vă referiți.

Niște scuze publice, că tot ați afirmat că sunteți persoană publică, un proces verbal cu sancțiunea primită și plătită, cred că v-ar fi de mare ajutor. Asumați-vă ceea ce faceți, de aceea sunteți persoană publică, nu?