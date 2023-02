Andi Moisescu, declarație de suflet pentru Rapid: ”Orice dragoste care apare mai târziu, este și mai profundă”. Video

Andi Moisescu crede că rapidiștii au talent. Nu doar la fotbal, ci și la handbal, în baschet. Și, atunci când programul îi permite, este o prezență constantă în tribunele din Giulești. Căci, recunoaște omul de televiziune, a fost virusat de spiritul de aici.

Andi Moisescu și Rapid, legătură instant. ”Pe mine m-a prins flama de la prima înfățișare”

Sîmbătă, în runda cu numărul 27 din SuperLiga, întâlnește acasă, de la ora 20, Chindia. Un meci pe care Andi Moisescu spune că-l va urmări alături de un prieten bun, din Târgoviște.

I-a sugerat acestuia să vină pregătit, cu însemnele clubului pe care-l susține. Pentru că o să fie primit ca un oaspete. Iar el a vizitat pentru a-și completa colecția de eșarfe.

”Am venit să-mi mai iau o eșarfă, pentru că am mai făcut cadou dintre ele. Mă rog, încerc să mai aduc lumea la stadion. Pentru că de-aici a început povestea.

Cum cred că a fost la fiecare. Într-o zi în care a ajuns în Giulești. De acolo se naște o flamă. Cine vine o dată, eu cred că sunt șanse foarte mari să vină și a doua oară. Și dacă vine și a doua oară aici, a luat virusul.

Cred că ține de oamenii de aici. O parte dintre fanii clubului. Am un prieten foarte apropiat, care este rapidist de când îl știu eu. Și-mi tot spunea: >.

I-am și zis că am să vin. Eu, în copilărie, am fost pe stadionul imediat apropiat, în Regie. Acolo am crescut și întotdeauna priveam așa, ca la frații mai mari, către Giulești.

Dar n-am apucat niciodată să vin aici. Întotdeauna mă bucuram când venea galeria Rapidului în Regie. Pentru că în sfârșit aveam și pe Sportul galerie. Se simțea, era o diferență uriașă.

Și, într-un final, impresionat de tot ceea ce s-a întâmplat cu clubul în ultimii ani, cum și-a revenit, așa cum a făcut-o de fiecare dată când a fost cazul, am zis să vin o dată la meci.

Am fost invitat de Clubul Aristocratic Rapid. Și trebuie să recunosc că pe mine m-a prins flama de la prima înfățișare. Nici măcar n-a fost nevoie de a doua.

După ce-am plecat, mi-aduc aminte că singurul lucru pe care mi-l doream era să mă întorc la un nou meci. Mă uitam în calendar să văd când am prima seară liberă când se potrivește să aibă Rapid meci acasă să mă întorc”, a mărturisit Andi Moisescu.

”Este posibil ca Rapid să fi fost un element din mine pe care l-am descoperit mai târziu”

”Am citit o carte foarte interesantă. Se numește ”Finding your element”. Și care vorbește despre ceva care este în fiecare dintre noi, dar nu ne dăm seama. Și răsare la un anumit moment.

Este posibil ca Rapid să fi fost un element din mine pe care l-am descoperit mai târziu. Dar ca orice dragoste care apare mai târziu, este și mai profundă. Cel puțin, mie așa mi s-a demonstrat până acum în viață.

De tot ceea ce m-am îndrăgostit după o anumită vârstă, a fost așa, cu putere”, explică Andi Moisescu pentru Rapid TV.

”Fotbalul nu poate fi ridicat decât împreună cu suporterii”

Andi Moisescu vorbește cu respect despre Cristi Săpunaru. Și mărturisește că jucătorul preferat este Dugandzic. ”Sigur, este normal, este atacant, marchează”, motivează omul de televiziune.

În opinia sa însă, în fotbal, echipa este importantă. Și, vorbind despre Rapid, consideră că revenirea formației în prim-plan în fotbalul românesc este una de bun augur. Unul dintre motive fiind atmosfera din Giulești.

”M-aș bucura ca noi oamenii să ne întoarcem ușor-ușor pe stadioanele de fotbal. Lucru care la Giulești se întâmplă. Singura mea teamă în ceea ce privește această arenă este că în foarte scurt timp ea va deveni neîncăpătoare.

Eu cred că fotbalul nu poate fi ridicat decât împreună cu suporterii. Pentru că dacă vin suporterii, toate lucrurile încep să se lege.

Și sponsorii vin, pentru că sunt mai mulți ochi care-i văd. Asta înseamnă bugete mai mari. Iar ele se traduc în jucători mai buni și un nivel mai bun al echipei.

Deci, cumva lucrurile acestea sunt legate. Eu nu-mi pot imagina performanță în niciun sport dacă nu este un mediu complet, care înseamnă sport pe teren, plus ceea ce se întâmplă în tribune.

Trebuie să fim sinceri, că noi am avut o perioadă în România în care tribunele au fost deasupra, din păcate. Adică nivelul spectacolului a fost mai ridicat în tribune decât cel din teren.

Mă bucur că încet-încet încep să se miște lucrurile și pe teren. Eu, după ce ani de zile nu m-am mai uitat la fotbal, am început să mă uit chiar foarte atent. Și să știi că este meritul Rapidului aici”, spune Andi Moisescu.

”Civilizația la nivel de management se transmite și echipei și tribunelor”

”În fotbal sunt două lucruri care sunt importante. Atmosfera de pe stadion, pentru că o să aducă tot mai multă lume. Iar între cei care vin pot să fie viitori susținători financiari ai clubului.

Mai contează foarte mult imaginea pe care o lasă managementul clubului. Pentru că mie mi se pare că ceea ce s-a deteriorat de-a lungul vremii, după 90 încoace, a fost tocmai din pricina semnalului pe care l-au transmis conducătorii în primii ani.

Dacă ei s-au comportat golănește, golănește s-a comportat toată lumea. S-a simțit golănia și în teren, și în tribune. Când lucrurile încep să devină civilizate la nivel de management, automat civilizația se transmite și echipei și tribunelor.

Sigur că acest proces ia timp, dar eu sunt convins că lucrurile sunt pe drumul cel bun. Și văd cum se fac pași din această perspectivă în Giulești, iar acest lucru mă bucură. Pentru că sportul acesta trebuie să fie unul în care să mergi cu familia la meci”, a concluzionat Andi Moisescu.