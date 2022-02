Andra, impresionată de un concurent de la Românii au talent: ”Ți-aș fi recunoscătoare”

Cântăreața și jurata emisiunii de la Pro TV a rămas plăcut impresionată de Vioris Zoppis, un acrobat în vârstă de 20 de ani, care i-a ținut pe toți cu sufletul la gură.

Participantul a ajuns rapid la inima soției lui Cătălin Măruță, care și-a exprimat bucuria. a fost de-a dreptul fascinată de numărul concurentului din Roma.

Acrobatul italian a făcut-o pe Andra să-l aplaude în picioare. La fel au făcut și ceilalți trei jurați de la „Românii au talent”: Mihai Bobonete, Dragoș Bucur și Andi Moisescu.

Impresionată de acrobațiile realizate de tânărul concurent, Andra a avut și o rugăminte la finalul numărului. i-a cerut să repete figura cu care a încheiat. Vioris Zoppis a primit 4 „Da” și a trecut în etapa următoare.

„Nu am văzut așa ceva. Eu am rămas fără cuvinte. Am oftat pentru că eu nu am văzut în viața mea ce a făcut omul ăsta. Mi se pare că e spectaculos, e sexy momentul lui, are toate datele să prindă la un segment cât mai mare de public.

Nici nu am aflat cum te cheamă, nici nu am aflat de unde vii, dar dacă poți să mai faci încă o dată priza de final ți-aș fi recunoscătoare.

Ce ai făcut tu bate orice record de la Românii au Talent, sincer, asta fără nici o glumă, dar performanțele tale sunt uimitoare, iar eu te felicit din toată inima. Ai patru de DA și te așteptăm cu brațele deschise în etapa următoare”, i-a spus Andra, notează .

Cine este Vioris Zoppis de la Românii au talent

Vioris Zoppis și-a descoperit pasiunea pentru acrobație încă de la vârsta de 10 ani. Concurentul de la „Românii au talent” este apreciat în Italia, fiind premiat de Prințesa Stephanie de Monaco.

Tânărul de 20 de ani a primit distincția de aur în urma participării la Festivalul de Circ de la Monte Carlo, dovadă că pune foarte mult suflet în pasiunea sa.

„Mă numesc Vioris, știu că în România aveți un nume similar, Viorel, nu știu, poate numele meu este românesc. Am 20 de ani și practic acrobația de când aveam 10 ani.

Am început să exersez la chingile suspendate la vârsta de 10 ani. Acesta e jobul meu și cea mai mare pasiune a mea. Cel mai bun spectacol al meu a fost cel de la Festivalul de la Monte Carlo.

Este un festival foarte important în lumea circului. Am avut ocazia să câștig aurul. Prințesa Stephanie de Monaco mi-a înmânat medalia, în persoană”, a declarat acrobatul înainte de a urca pe scenă, mai arată sursa citată.