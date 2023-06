Andra Măruță va avea piele de găină! Ce spune Andrei Bănuță despre vedetă: „Am învățat o lecție”

Andra Măruță și Andrei Bănuță au înnebunit publicul cu melodia „Nu m-am gândit la despărțire”, o piesă pe care o cânta regretatul Dan Spătaru.

Andra Măruță se va emoționa când va afla ce a spus Andrei Bănuță despre ea! Ce l-a impresionat pe cântărețul care joacă în Groapa

Tânărul în vârstă de 23 de ani ne-a făcut câteva dezvăluiri despre soția lui Cătălin Măruță, de la care a învățat o lecție tot mai rară în zilele noastre.

FANATIK l-a întâlnit pe Andrei Bănuță pe ponton, în Giurgiu, acolo unde cântărețul filmează de zor pentru care va apărea în curând la PRO TV. Cântărețul își face, așadar, debutul în actorie, odată cu producția semnată de Millo Simulov, în care mai joacă și Dana Rogoz, și Daniel Nuță, printre mulți alții.

Bănuță a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că și-a dorit să se facă actor. A fost, la un moment dat, pe punctul de a da la UNATC. A trebuit să aleagă, în cele din urmă, între teatru și muzică. Muzica a câștigat, în cele din urmă.

Andrei Bănuță, despre rolul din Groapa și debutul în actorie: „Băiat bun perceput ca fiind rău”

Viața nu l-a dus, însă, foarte departe pe artistul născut în Eforie de visul de a juca într-o producție de o asemenea anvergură cum se anunță cea de la

„Băi, e foarte interesant (n.r.: să joace). O să zic interesant ca să nu pară să mă sperii. Eu n-am școală de actorie, am fost chemat la un casting și am intrat la castingul ăsta. Am zis: oameni buni, nu vă creați așteptări. Le-am zis că eu nu știu dacă pot să fac chestia asta.

Dar sunt fericit că echipa, Millo și Anghel mi-au dat șansa să joc într-un serial. Să îmi descopăr și latura asta. Sunt mega-surprins. Colegii mă ajută să mă simt foarte relaxat, chiar dacă nu am făcut asta până acum. Mă ajută să mă simt bine”, a povestit Andrei Bănuță, artistul care face furori împreună cu Andra Măruță pe YouTube.

Cât despre rolul pe care îl joacă în Groapa, Andrei Bănuță ne-a mărturisit că este perceput ca un băiat rău, cu toate că are intenții bune.

„Rolul meu o să crească și sunt multe similitudini între mine și rolul meu, fie că vorbim despre o poveste mai puțin fericită, fie că vorbim despre o ascensiune în viață, de la un om care a avut puțin și probabil că la un moment dat ajunge să își depășească propria condiție, până la felul în care ajunge să fie perceput. E bun băiat perceput ca fiind rău. De fapt, are intenții foarte bune la un moment dat”, ne-a mai zis Andrei.

Constănțeanul s-a lovit de multe ori de prejudecăți: „Nu trebuie să ne placă toată lumea”

Întrebat dacă și el, în viața de zi cu zi, s-a lovit de percepții greșite din partea oamenilor, Bănuță a mărturisit că prejudecățile sunt la ordinea zilei. A învățat și el, într-un final, că nu e obligatoriu să fie plăcut de toată lumea ori să placă pe toată lumea.

„Tuturor cred că ni se întâmplă să ne lovim de prejudecăți, e ceva la ordinea zilei pentru noi toți. Inclusiv faptul că mă duc la un supermarket și eu zic un bună ziua din tot sufletul și nu mi se răspunde la fel.

Poate n-a fost doamna de la vânzare pe un vibe bun cu mine atunci, dar șmecheria la treaba cu prejudecățile și percepțiile greșite asupra oamenilor mi se pare tocmai momentul în care intri într-o cameră și oamenii au o părere despre tine, iar când ieși din cameră părerea e aia reală, fie că e bună sau rea, că nu trebuie să ne placă toată lumea. Am înțeles și eu într-un final treaba asta”, a continuat Andrei Bănuță.

Bănuță a dat la Sociologie ca să-l lase tatăl să se mute la București: „Am vrut să îmi trăiesc visul”

Revenind la trecerea de la muzică la actorie, Andrei Bănuță ne-a spus de ce nu a mai dat la UNATC și ce facultate a făcut la București, ca un pretext să poată pleca de acasă și să își urmeze visul de a cânta.

„Eu când am venit în București, mi-am dorit să dau la UNATC. Am vrut să dau la actorie. Nu am mai dat, pentru că nu aveam timp să mă pregătesc. Nu știam că necesită atât de multe probe.

Nu știam că pregătirea e atât de amplă. Am ales varianta mai simplă. Actoria nu știu cât de mult mi-ar fi permis să urmez visul ăsta cu muzica. Așa că m-am dus la Sociologie! Sincer să fiu cu tine, ca să mă lase tata să vin în București, când, de fapt, am vrut să îmi trăiesc visul și să mă ocup de ce îmi doream, de fapt.

La un moment dat, nu știu dacă fac neapărat facultatea, pentru că timpul pentru mine e ceva limitat acum, mai ales că avem concerte, pentru că eu compun și pentru mine, și pentru alți artiști, la Mattman Music, zic de Mattman pentru că e casa mea, e locul din care provin muzical”, a mai spus Andrei Bănuță, pentru FANATIK.

După Andra Măruță, urmează o colaborare neașteptată: „N-are legătură cu nimic din ce am cântat”

Andrei ne-a mai zis că filmările de la Groapa nu îi vor încurca deloc cariera muzicală. Totul e planificat încât să le poate face pe amândouă cât poate de bine. „Sunt lucrurile programate în așa fel încât să nu se suprapună și eu de muncă nu mă plâng. Să dea Dumnezeu să mă simt bine și să îmi placă.

Pe plan muzical, îmi doresc să surprind la fel de mult cum am surprins și cu proiectul ăsta. Următoarea piesă, pe care o lansez la începutul lunii iulie, e o piesă care n-are legătură cu nimic din ce am cântat până acum. Mie îmi place muzica. Nu îmi place un anumit tip de muzică. Artistul cu care urmează să colaborez e total diferit de Andra”, ne-a spus Bănuță.

Despre Andra Măruță, Andrei ne-a spus că în momentul în care a cunoscut-o i-au întărit părerile pe care și le-a format despre ea. A descoperit-o dincolo de profesionalismul ei muzical.

Andrei Bănuță, dezvăluiri despre Andra Măruță: „Asta m-a impresionat mult”

Bănuță a fost foarte surprins când a încheiat înțelegerea cu Andra Măruță de a cânta împreună piesa lui Dan Spătaru. Vedeta nu avea arfe de mare celebritate și l-a tratat ca pe un egal ei.

„Eu mi-am dorit foarte mult să cânt cu Andra, pentru că e un artist de referință pentru generația mea. Am muncit în direcția asta, i-am trimis piese. La „Nu m-am gândit la despărțire” multă lume nu știe că eu aveam deja un clip filmat singur. Cu trei zile înainte de lansare, a auzit Andra piesa și a zis: Stați puțin! Cred că o să fie bine. Și a venit și a înregistrat, m-am bucurat foarte tare, pentru că o iubesc și o respect mult.

Andra m-a tratat foarte… Asta m-a impresionat mult, că m-a tratat ca pe un egal. Și eu sunt mult mai la început de drum, e incontestabil, știe toată lumea.

Sunt încă la început de carieră și Andra s-a comportat cu mine ca și cu un artist mare, de valoare, cum e și ea. Mi-a dat foarte multă încredere în mine.

Am învățat, dar nu neapărat de acum, o lecție de omenie de la ea. Am văzut omenia și direct, și indirect. Andra, în timp ce e un artist extraordinar, e și un om foarte special”, a spus Andrei Bănuță despre Andra Măruță.