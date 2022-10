Andrea Compagno, abordare italiană după FCSB – UTA 2-1: „Mai bine să pierdem un meci cu 5-0 decât cinci cu 1-0″

FCSB a ajuns la 3 victorii consecutive în campionat și a urcat până pe locul 7 la 2 puncte de Sepsi, care se află pe ultimul loc de play-off.

Compagno, mesaj clar după victoria cu UTA: „Nu e important ce am făcut astăzi dacă nu câștigăm următorul meci”

Andrea Compagno a marcat din penalty în minutul 89 al partidei cu UTA Arad. Vârful italian este convins că era esențial ca FCSB să câștige și s-a declarat fericit la finalul partidei.

„Am venit după un meci super slab, era pentru orgoliul nostru. Era important să câștigăm, știam că nu era meci ușor. Am încercat să avem posesie, ocazii, iar la final am primit acest gol… Nu cred că am suferit.

Sunt fericit pentru echipa mea, era important să continuăm așa în campionat. Din păcate nu am reușit să nu luăm gol, dar e bine că am câștigat și ne bucurăm”, au fost cuvintele lui Andrea Compagno.

Cum și-a explicat Compagno eșecurile cu Silkeborg: „Mai bine să pierdem un meci 5-0 decât cinci meciuri 1-0”

Andrea Compagno a ajuns la 5 reușite în SuperLiga pentru FCSB. Adunate cu cele 5 marcate în startul sezonului la FC ”U” Craiova 1948, italianul este golgeterul desăvârșit al campionatului românesc.

Atacantul pentru care Gigi Becali a plătit 1,5 milioane de euro a comentat dubla de coșmar din Conference League împotriva celor de la Silkeborg. „Nu se poate explica (n.r. eșecul cu Silkeborg), dar toți jucătorii au avut o seară slabă, cred că e mai bine să pierdem un meci 5-0 decât cinci meciuri 1-0.

Era important să ridicăm capul, azi am jucat bine și am meritat victoria. Luăm meci de meci, eu cred în echipa asta și e importantă victoria”, a spus Andrea Compagno, la finalul meciului cu UTA.

Andrea Compagno își îndreaptă privirile spre Cupa României: „Ne interesează”

Pentru FCSB urmează duelul din Cupa României Betano, unde o întâlnește, de asemenea, pe UTA Arad. Golgeterul SuperLigii a dezvăluit că vrea să obțină victoria și în meciul de la mijlocul săptămânii viitoare.

„În fotbal fiecare meci începe de la 0-0. Nu e important ce am făcut astăzi dacă nu câștigăm următorul meci. Avem mulți jucători noi, trebuie să construim o echipă, dar zi de zi situația e mai bine.

Fiecare meci e important, vrem să câștigăm. Ne interesează și Cupa României. Avem un lot cu foarte mulți jucători, iar cei care vor juca în Cupa României o vor face bine”, a concluzionat Andrea Compagno.

Darius Olaru, despre vizita lui Becali, înaintea partidei cu UTA: „Ne-a motivat și el”

Darius Olaru s-a remarcat în partida câștigată, . În fața a aproximativ 7,000 de spectatori, mijlocașul FCSB-ului a deschis scorul cu un șut spectaculos din afara careului.

La finalul partidei , mijlocașul FCSB-ului, , înaintea partidei cu UTA, anunțată în exclusivitate de FANATIK. „Cu siguranță ne-a motivat și el, sperăm să continuăm la fel.

În față este un om foarte bun, ne-a dat încredere, l-am simțit lângă noi, victoria este și pentru el”, a mărturisit Darius Olaru la finalul partidei cu UTA.

Darius Olaru a marcat primul gol al sezonului: „Mă bucur că am reușit în sfârșit”

Cu doar 2 pase decisive în 19 partide la FCSB în stagiunea actuală, Darius Olaru a spart gheața în partida cu UTA. Cotat la 5,5 milioane de euro, mijlocașul a mărturisit ce a gândit la faza golului.

„Meci foarte dificil. Un adversar bun. Mă bucur că am reușit în sfârșit să marchez în acest sezon și cel mai important că mi-am ajutat echipa să obțină cele 3 puncte.

Am avut poziție de șut și anul trecut o făceam mult mai des și îmi ieșea și de mai multe ori. Am zis să îmi încerc șansa și am avut și puțin noroc. Victoriile ne dau încredere ne fac să creștem în evoluții, să arătăm din ce în ce mai bine. Avem nevoie de victorii pentru că victoriile aduc încredere”, au fost cuvintele lui Darius Olar, la finalul meciului.

Darius Olaru a vorbit despre evoluțiile din Conference League

Deși traversează o perioadă bună în campionat, „roș-albaștrii” au suferit în Conference League. Formația pregătită de Nicolae Dică a luat 10 goluri în 2 meciuri de la Silkeborg și a dezamăgit.

„În Conference nu am avut rezultatele pe care le-am vrut, dar sperăm să continuăm la fel în campionat pentru că aici avem nevoie de puncte și victorii. Caracterele puternice la greu se văd și trebuie să continuăm la fel”, au mai spus Darius Olaru.