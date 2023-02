Andrea Compagno, acuzat că-și faultează premeditat adversarii după faza controversată din FC Argeș – FCSB: „E mai mult șmecher decât fotbalist”

FCSB a câștigat în deplasare cu FC Argeș, scor 2-1 în etapa 27 din SuperLiga. Integralist în atacul roș-albaștrilor, de ratări. La finalul meciului, atacantul italian a fost acuzat de către Basarab Panduru pentru că își faultează premeditat adversarii.

Basarab Panduru îl acuză pe Andrea Compagno că-și faultează adversarii premeditat

FCSB a rezolvat partida de la Pitești la scurt timp după fluierul de start al reprizei secunde. Adrian Șut a înscris după o degajare greșită a lui Cătălin Straton, în timp ce Deian Sorescu a dublat avantajul, .

Andrea Compagno a avut o șansă incredibilă de a înscrie al 15-lea gol în SuperLiga, când din trei metri a trimis în picioarele portarului de la FC Argeș. Pentru gazde, Koubemba, în minutul 62 a înscris după o eroare a lui Risto Radunovic. Totuși, un alt aspect îl deranjează pe Basarab Panduru.

Fostul mare internațional este de părere că Andrea Compagno își faultează premeditat adversarii și a dat exemplu o lovitură aplicată în prima repriză cu cotul lui Turda, iar „centralul” Marcel Bîrsan a lăsat jocul să continue.

Basarab Panduru, critici pentru Andrea Compagno după FC Argeș – FCSB 1-2: „E mai mult șmecher decât fotbalist”

„Compagno este mai mult şmecher decât fotbalist, se poziţionează mereu în aşa fel încât pare că n-are nicio vină, niciodată. La capitolul ăsta este cel mai bun. N-am vazut pe cineva să protejeze în aşa fel încât să nu dea nimic.

Dacă e atât de şmecher de ce nu scoate penalty? El mereu ştie ce face”, a declarat fostul mare internațional, potrivit . În vârstă de 26 de ani, Andrea Compagno a marcat un singur gol în cele șase meciuri oficiale ale FCSB-ului în acest an. Dacă în partida cu Universitatea Craiova nu a fost în lot din cauza unei accidentări, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, atacantul italian a înscris în celelalte cinci partide doar din penalty în înfrângerea, scor 2-3 cu Farul.

La finalul partidei, Andrea Compagno a recunoscut că a ratat foarte mult, însă speră să revină la forma care l-a consacrat. „Se întâmplă mereu, la orice atacant. Dacă se întâmplă la cei mai buni, sigur se întâmplă și la mine. Dar e important că echipa a câștigat.

Andrea Compagno a recunoscut ratările din meciul FC Argeș – FCSB 1-2: „Nu am scuze”

E normal, sunt vârf, vreau să ajut echipa cu goluri. Am ratat din toate pozițiile, dar poate la meciul viitor voi marca din orice poziție. Mă simt bine, am ajuns bine la meci, nu am scuze, vom lucra să fim mai buni meciul viitor”, a declarat Andrea Compagno, la finalul meciului.

FCSB are o serie impresionantă pe teren străin. Echipa pregătită de Mihai Pintilii și Leo Strizu a ajuns la opt victorii consecutive în deplasare și nu a pierdut în ultimele patru meciuri. În clasament, vicecampioana ocupă locul trei, cu 51 de puncte după 27 de partide, la șapte puncte de liderul Farul și la două de CFR Cluj, pe locul doi, care are un meci mai puțin.

Pentru FCSB urmează duelul cu Petrolul Ploiești în etapa intermediară cu numărul 28 din SuperLiga. Duelul de pe Arena Națională va avea loc joi, 2 martie, ora 20:00.