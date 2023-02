Deian Sorescu a dezvăluit ce a vorbit cu Mihai Pintilii înainte de primul gol la FCSB, în victoria cu FC Argeş: “A fost o săptămână grea”

, iar la finalul meciului din Trivale a oferit o primă reacţie. Fotbalistul de 25 de ani a dezvăluit ce a vorbit cu Mihai Pintilii înaintea partidei de la Piteşti.

Ce au vorbit Deian Sorescu şi Mihai Pintilii înainte de FC Argeş – FCSB 1-2

După succesul cu FC Argeş, Deian Sorescu a susţinut că a avut parte de o săptămână grea, în care s-a vorbit foarte mult despre poziţia sa în teren. Fundaşul dreapta a susţinut că Mihai Pintilii i-a transmis înaintea meciului că va evolua tot în defensivă.

“Sunt bucuros că am luat cele trei puncte. A fost un meci greu, unul de luptă, pe un teren greu. Asta era prioritatea pentru noi, să luăm cele trei puncte. Nu vreau să mă gândesc după fiecare meci că suntem în lupta la titlu.

A fost o săptămână grea, în care s-a vorbit mult despre poziţia mea. Am vorbit cu Pinti și i-am spus că voi da 100% pe orice poziție. Mi s-a spus că voi începe fundaș dreapta. Oriunde voi juca, stânga, dreapta, voi încerca să dau 100%.

În play-off echipele vor arăta altfel şi fiecare echipă va lupta pentru puncte. Nu am simţit în teren că am făcut pasul în spate. Am înţeles că Risto nu a putut să respingă din acea poziţie (n.r. la autogol). Am încredere în mine şi orice reuşită mă ajută”, a declarat Deian Sorescu.

Adrian Şut, gol şi pasă decisivă la meciul 100 în SuperLiga

Pentru Adrian Şut, meciul a fost cel cu numărul 100 în SuperLiga, iar mijlocaşul central a sărbătorit cu un gol şi o pasă decisivă la reuşita lui Deian Sorescu. La finalul partidei, fotbalistul de 23 de ani a dezvăluit ce discuţie a avut cu colegii lui în vestiar, la pauză, când scorul era 0-0.

“Sunt fericit că echipa a câştigat şi că mi-am putut ajuta echipa la meciul 100. Am marcat cu puţin noroc, mingea m-a lovit acolo. Pinti mi-a spus că are nevoie să fiu lucid, să-mi văd de jocul meu şi să nu mă enervez.

Straton a făcut un meci bun, dar noi ştiam că vom marca. Char spuneam la pauză, în vestiar, că vom marca. Mai aveam trei meciuri până în play-off. Orice echipă poate avea şanse la câştigarea campionatului”, a spus Adrian Şut.

Andrea Compagno: “Poate că meciul viitor o să marchez din toate poziţiile”

Andrea Compagno a ratat din toate poziţiile în FC Argeş – FCSB 1-2, însă s-a declarat mulţumit de faptul că el şi colegii lui au obţinut toate cele trei puncte. Atacantul italian este sigur că se va revanşa în următorul meci, cu Petrolul Ploieşti.

“A fost un meci puţin greu pentru noi, dar ştiam că jucăm împotriva unei echipe puternice. Sunt şi astfel de perioade, mai ales la un atacant, dar important este că echipa a câştigat. Sunt vârf şi vreau să ajut echipa cu goluri. Poate că meciul viitor o să marchez din toate poziţiile”, a concluzionat Andrea Compagno.