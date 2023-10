Andrea Mandorlini, mândru după victoria cu Farul: ”Cel mai bun meci”

, FCSB, după ce au învins cu 3-1 . Mandorlini a fost încântat de prestația elevilor săi.

Andrea Mandorilini, fericit după victoria CFR-ului cu Farul

Mandorilini s-a declarat foarte fericit după acest meci, spunând că a fost cel mai bun meci jucat de echipa sa de când a revenit la Cluj.

Italianul a vorbit și despre Jefte, despre care spune că este un jucător sensibil, comentând afirmațiile din ultima perioadă conform cărora acesta ar fi fost supărat că joacă puțin la CFR.

El spune că și-a dorit să joace un fotbal agresiv și este fericit că a pregătit meciul așa cum trebuia pentru a face echipa sa să se impună.

”Sunt foarte mulțumit. E cel mai bun meci de când sunt aici. Echipa era în meci, chiar dacă era condusă. Au făcut exact ceea ce am pregătit. Îmi pare rău pentru Jefte, însă se doream mai multă forță.

El e un băiat sensibil și își dorea să marcheze. Chiar a avut ocazii. M-am bucurat pentru golurile lui Karlo. Și golul trei a fost tot al lui. Am reușit și am avut voință să câștigăm.

Ne doream să fim mai agresivi și să avem mai mult mingea. Azi am pregăit și am jucat cum trebuia. E frumos pentru un antrenor să vadă că jucătorii respectă ce li se spune.

Suntem mulțumiți pentru că am avut multe ocazii să ne apropiem de locul 1. Farul e o echipă importantă și ne bucurăm că am învins-o”, a declarat Andrea Mandorlini, la finalul meciului.

CFR Cluj a ajuns la un punct în spatele liderului FCSB. Ardelenii au adunat nouă victorii, trei egaluri și două înfrângeri în acest sezon.

Mandorlini și ai lui au al doilea cel mai bun atac din prima ligă, cu 28 de reușite. Doar Rapid, cu 29 de goluri, are mai multe reușite.

Otele știe de ce s-a impus echipa lui

Philip Otele crede că echipa lui s-a impus deoarece el și colegii săi au intrat cu încredere în meci. El crede că victoria a fost meritată.

”Am intrat în meci cu încredere. Trebuie să mergem mai departe. Am simțit încă de la începutul meciului că echipa a început bine meciul, am câștigat duelurile. Am meritat cele trei puncte. Avem și noi șansele noastre la titlu.”, a declarat Otele la final.