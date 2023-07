Andrea Mandorlini, răspuns dur la ironiile lui Gigi Becali: „Un personaj dezechilibrat”

Andrea Mandorlini i-a răspuns lui Gigi Becali, după în momentul revenirii antrenorului italian la Cluj. Tehnicianul a venit cu replica într-un interviu pentru .

Andrea Mandorlini a revenit pe banca celor de la CFR Cluj, după , mutări anunțate în exclusivitate de FANATIK. În momentul sosirii la Cluj-Napoca, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a ironizat pe italian, precizând că ardelenii nu vor fi la fel de puternici cu noul antrenor.

„Eu cred că nu o să mai fie aşa cum a fost până acum. E posibil Mandorlini ăsta să ia o mandolină (n.r. instrument muzical) să cânte mai bine cine ştie ce melodii să inventeze”, a fost declarația ironică a lui Gigi Becali.

Andrea Mandorlini a venit cu replica pentru Gigi Becali în presa din Italia. Antrenorul nu luase la cunoștință despre declarația patronului vicecampioanei României. „Nu știam nimic despre această declarație.

Nici măcar nu am citit. El mereu a fost un personaj dezechilibrat. Ce spune mă face să râd foarte tare, dar nu îmi pasă deloc”, a declarat Andrea Mandorlini, pentru Gazzetta dello Sport.

Andrea Mandorlini confirmă plecarea anunțată de FANATIK : „Mulți jucători au plecat, inclusiv Scuffet”

CFR Cluj s-a schimbat din temelii odată cu plecarea lui Dan Petrescu și venirea pe bancă a lui Andrea Mandorlini. Antrenorul italian a vorbit despre , la Cagliari, anunțat în exclusivitate de FANATIK. Ardelenii urmează să încaseze 2 milioane de euro, sumă care poate crește cu jumătate de milion de euro cu tot cu bonusurile aflate în contractul dintre cele două părți.

„Am avut mereu la inimă clubul CFR Cluj. E un club care evoluează constant în cupele europene, iar acum vom juca în Conference League contra lui Adana Demirspor. E un pariu pe care am decis să mi-l asum. Am simțit dorința de a avea din nou această experiență, pentru că precedenta mi-a plăcut foarte mult. Am fost căutat de ei și am apreciat.



E un club care a câștigat cinci titluri în ultimele șase sezoane. Sezonul trecut nu a obținut niciun trofeu, dar acum vrea să revină în top. Triumfurile au început în 2008, însă câțiva ani au existat probleme financiare. Totuși, clubul a revenit de fiecare dată, iar acum are un obiectiv clar: să câștige din nou.



Acum a existat o mică revoluție. Mulți jucători au plecat, inclusiv Scuffet, care se va întoarce în Italia. Bugetul este mic, dar cu siguranță este un proiect solid. Altfel, nu m-aș fi întors. Am început pregătirea acum o lună. Am avut trei săptămâni la Cluj și două la munte. Problema este că, începând atât de devreme, au existat meciurile echipelor naționale și abia acum 10 zile am avut toți jucătorii la dispoziție. Fereastra de mercato de aici se încheie abia în septembrie, așa că nu se știe niciodată cine mai poate pleca”, a spus Andrea Mandorlini.

Andrea Mandorlini, portretul fotbalului românesc în presa din Italia: „Este agresiv, de calitate”

Nu este pentru prima oară când Andrea Mandorlini o pregătește pe CFR Cluj. În 2010, antrenorul italian a reușit eventul pe banca ardelenilor. Andrea Mandorlini a vorbit despre diferența dintre fotbalul din România și cel din Italia.

„Echipele din România sunt puternice. Este un fotbal agresiv, de calitate. În general, aspectul fizic contează cel mai mult. Noi îl avem pe preparatorul fizic care lucrează și la naționala României, care este foarte bun. Anul trecut, Clujul a jucat peste 60 de meciuri, iar asta arată că, pe lângă un lot bun, trebuie să ai și rezistență.

Spre deosebire de Italia, în România se lucrează mai puțin la nivel tactic, este o diferență de mentalitate. Mie îmi place să atac, să practic un fotbal agresiv. Nu sunt genul care să iubească posesia, ci îmi place să verticalizez”, a încheiat antrenorul italian.