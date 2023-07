Dan Petrescu, remiză uluitoare într-un meci cu două goluri în prelungiri. Video

Tehnicianul român reușise pe banca noii sale echipe și mergea în deplasare la una dintre contracandidatele la play-off cu mare încredere că poate lua cele trei puncte.

Remiză pentru Dan Petrescu în Coreea de Sud

Chiar în ziua în care s-a oficializat de la CFR Cluj la Jeonbuk, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate, Dan Petrescu a scos o remiză norocoasă pe terenul lui Daejon, scor 2-2, în etapa a 22-a a campionatului din Coreea de Sud.

Formația tehnicianului român a început foarte bine meciul și a dominat startul întâlnirii. Conform cursului jocului, Jeonbuk a deschis scorul în minutul 19, după golul marcat de Song Min-Kyu cu un șut la colțul lung de la 16 metri.

Oaspeții au mai avut câteva ocazii în prima partea a întâlnirii, însă nu au reușit să se desprindă pe tabelă. În partea secundă, Dan Petrescu a cerut intervenția VAR-ului la un fault comis de un fundaș advers asupra unui jucător al său în marginea suprafeței de pedeapsă, însă jocul a continuat.

Daejon a început să forțeze și a restabilit egalitatea în minutul 77, prin Kim In-Gyun, care a finalizat o acțiune luată pe cont propriu. Partida se îndrepta spre un 1-1, însă finalul a fost cu adevărat unul nebun.

Jeonbuk a egalat la ultima fază

În minutul 86 gazdele au înscris pentru 2-1, însă bucuria de nedescris a jucătorilor și fanilor a fost curmată de decizia VAR care a anulat reușita. Însă, în minutul 90+3, Daejon a dat lovitura prin Shin Sang-Eun, care a reluat în poarta goală centrarea lui Kim In-Gyun.

Părea că va fi o victorie uriașă pentru gazde, dar trupa lui Dan Petrescu a scos o remiză la ultima fază. În minutul 90+6, un fundaș al gazdelor a deviat nefericit o centrare, balonul a luat o traiectorie curioasă și a lovit bara transversală, iar brazilianul Rafa Silva, pe fază, a împins-o în poartă cu călcâiul din 2 metri.

În urma acestei remize, Jeonbuk rămâne pe locul 4 în clasament, cu 34 de puncte, în timp ce Daejon urcă pe poziția a șasea, ultima care asigură participarea în play-off, cu 30 de puncte, la egalitate cu Jeju și Gwangju, dar cu golaveraj superior.

Prima reacție a lui Petrescu

La finalul întâlnirii, Dan Petrescu s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa a ratat victoria și a anunțat că va începe o rotație a jucătorilor din cauza temperaturilor ridicate care sunt în Coreea de Sud.

”A fost un joc foarte ciudat. Am condus jocul timp de 75 de minute și am marcat golul de la început. Dar a devenit un joc dificil, deoarece am primit două goluri. Este păcat. Nu doar Jeonbuk, ci și jucătorii de la Daejeon au depus un efort uriaș.

Din cauza programului încărcat, se va impune o schimbare în componența jucătorilor. Va fi mai cald în august, așa că voi pregătiți-vă bine. Personal, este foarte cald. Umiditatea este prea mare. O voi depăși bine pentru că am experimentat-o ​​în Asia”, a declarat Petrescu, conform site-ului .