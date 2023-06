Andreea Antonescu, lux și opulență la botezul fetiței sale! Cum arată meniul pentru petrecere

Andreea Antonescu se pregătește de botezul celei de-a doua fiice, Venice Victoria. Cântăreața în vârstă de 40 de ani se grăbește să pună la punct ultimele detalii. Totul se va baza pe lux și opulență, iar meniul va fi unul cu bucate bine alese.

Lux și opulență la botezul fiicei Andreei Antonescu. Unde va avea loc evenimentul și ce tort a ales artista

Fosta membră a trupei Andre a trimis deja și invitațiile pentru botez, iar vineri, dis de dimineață, a mers să facă degustarea bucatelor care vor fi puse pe mesele celor prezenți la petrecere.

Tortul a fost de asemenea stabilit. Va fi unul ”Pistachio Flavor”, compus dintr-un amalgam de arome, fisticul fiind ingredientul principal. Peste 10 variante de tort a degustat Andreea Antonescu pentru a se asigura că invitații vor fi încântați.

”Am ales tortul cu fistic, Tort Pistachio Flavor, pentru că toate celelalte produse care au fost de degustat mi-au plăcut la maxim și atunci nu am mai simțit nevoia să mai schimb ceva din meniul pe care îl alesesem din start.

Fiind o împătimită a dulciurilor, din cele 10 sau 12 variante care mi-au fost trimise pentru alegerea tortului, am dorit spre degustare 7 dintre ele și cu greu, cu greu, am reușit să aleg una singură și aceea a fost Tort Pistachio Flavor!”, a povestit Andreea Antonescu într-un .

Cum va arăta meniul de la botezul fiicei Andreei Antonescu

Din întreg meniul vor face parte preparate precum: tartar de somon cu icre tobiko și susan, mouse din pește afumat cu creveți și ou de prepeliță, roast beef cu sos aiolo cu capere, creme royale cu dulceață de ananas și fructe proaspete sau mouse de brânză cu salsa de trufe și prosciuto.

Pe lângă toate aceste specialități, nu vor lipsi nici bucatele tradiționale ca sarmalele învelite cu foi de viță de vie, servite cu bacon, mămăligă și ardei iute. De asemenea, se va putea mânca și mușchi de vită la grătar, porc și pui sous vide cu piure de trufe.

”Fiind o fire tipicară, zodia Fecioarei, și plăcându-mi să am în detaliu totul stabilit, am degustat și meniul. Arată totul foarte bine și mi-a plăcut la maxim, eu aș fi mâncat dar nu am mai avut timp pentru că trebuia să ajung la o altă întâlnire”, a mai mărturisit Andreea Antonescu fanilor.

Andreea Antonescu, o mamă singură

Venice Victoria este fiica Andreei Antonescu din relația artistei cu bărbatul cu care s-a cuplat după divorțul de fostul soț, pe nume Victor Vrînceanu. Acesta este de profesie jurnalist. Povestea de dragoste dintre Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu nu a rezistat prea mult,