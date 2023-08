Andreea Bălan, vilă de 850.000 de euro. Cum arată casa juratei de la Te cunosc de undeva

Andreea Bălan are o vilă în valoare de 850.000 de . Cum arată casa juratei de la Te cunosc de undeva care are o avere impresionantă datorită carierei muzicale începute pe când era doar o adolescentă.

Andreea Bălan, locuință de 850.000 de euro. Vedeta de la Antena 1 a făcut turul spațiului

Andreea Bălan este una dintre vedetele care se mândrește cu în care locuiește. Blondina este proprietara unui spațiu extrem de mare, după ce a spart peretele care despărțea cele două duplexuri construite pe când avea o relație cu Keo.

Vila este imensă, cu o suprafață de 340 de pătrați, estimată la valoarea de 850.000 de euro. Jurata de la Te cunosc de undeva a făcut recent și turul casei și le-a arătat fanilor o mică parte din livingul imens în care petrece cel mai mult timp.

„E zona foarte bună, casa este foarte mare. În Pipera. Cred că în jur de 850.000 de euro. Are 340 de metri pătrați cu un teren de 500 de metri pătrați. Are multe, multe camere. Două sau trei locuri de parcare.

Are două intrări pentru că a fost construită ca și duplex inițial, însă acum este o casă mare. Aici este spălătoria. Spălăm cu două mașini de spălat, uscător, călcător. Avem doi copii și sunt multe de spălat.

Aici este living-ul cu 120 de metri pătrați. Mama gătește cel mai bine și are grijă de noi trei”, a spus Andreea Bălan într-o filmare care circulă pe Instagram și pe TikTok. Blondina și-a renovat casa în urmă cu aproape un an.

Andreea Bălan, studio de înregistrări în propria casă

Andreea Bălan a mai dezvăluit că are un studio de înregistrări în propria casă, chiar dacă în momentul de față nu funcționează pentru că nu are aparatura necesară. Camera este antifonată. În plus, are un loc special în care face poze și filmări pentru social media.

Locul de joacă nu lipsește din locuința vedetei de la Antena 1 care se gândește la bunăstarea și la distracția fetelor sale. Ella și Clara au două camere care le sunt dedicate în totalitate și unde se pot juca în voie.

De asemenea, casa vedetei deține 5 băi, 2 dressing-uri și o curte impresionantă cu un teren pe care joacă tenis. Andreea Bălan și-a descoperit această pasiune de când formează un cuplu cu sportivul Victor Cornea.