Andreea Bălan, sprijinită de fani după săgețile aruncate de Viviana Sposub la Bravo, ai stil: „Suntem mame și e cel mai minunat”

Andreea Bălan nu a reacționat (încă!) la săgețile aruncate de Viviana Sposub la adresa ei în cea mai recentă gală de la Bravo, ai stil.

Vedeta preferă să se țină departe de provocările iubitei fostului ei soț, însă fanii au ținut neapărat să îi arate cântăreței că sunt de partea ei. A primit o serie de laude și încurajări în mediul online, iar printre persoanele care și-a arătat aprecierea față de artistă se numără și Ruxi Opulenta, rivala din concurs a Vivianei.

Viviana Sposub a avut un roast în gala Bravo, ai stil din 20 noiembrie, în care a făcut câteva glume la adresa fostei neveste a lui George Burcea.

Andreea Bălan, atacată de Viviana Sposub la Bravo, ai stil

Actorul a felicitat-o imediat pe brunetă pentru momentul din gală. Viviana a spus în urma glumelor pe care le-a avut că totul trebuie tratat ca un pamflet.

Se spune că în glumă se zic multe adevăruri, iar dacă ne uităm la ce a spus Viviana în momentul ei, este clar că nu are o părere foarte bună despre Andreea Bălan.

„De un an și trei luni, Burcea îmi tot spune că mă ia de mireasă. Și tot de un an și trei luni eu aștept… să divorțeze. Să știți că am cunoscut copiii partenerului meu. Sunt foarte frumoși. Seamănă cu el, slavă Cerului”, sunt atacurile lansate de Viviana la adresa Andreei Bălan în emisiunea de la

Fanii sunt de partea artistei: „Să nu te lași niciodată”

Mai mult, în cadrul roast-ului Viviana a mai spus că este o spărgătoare de căsnicii și că dacă cineva are nevoie de ea, ea este oricând pregătită.

Cu siguranță aceste glume nu au fost pe placul Andreei Bălan, mai ales că au fost pomenite fetițele cântăreței. Fanii i-au scris pe Instagram mesaje de încurajare, felicitând-o că se ține departe de aceste înțepături.

„Să nu te lași niciodată. Suntem mame și ăsta e cel mai minunat lucru. Mult succes în continuare. Ești o femeie puternică!; Felicitări pentru toată tăria, puterea, pentru cât de mult muncești;

Ești și vei fi mereu top; Felicitări pentru motivaționarea ta”, sunt câteva dintre comentariile scrise de internauți pe pagina de Instagram a Andreei Bălan la cea mai recentă postare a cântăreței.