Andreea Bănică, mână de fier în afacerea cu hotelul de la malul mării! Ce face pentru bani

Andreea Bănică se împarte de ceva timp între concertele din țară și hotelul pe care îl deține la malul mării. Împreună cu soțul său, Lucian, Andreea s-a lansat în turism după ce și-a deschis un hotel de patru stele, devenit în prezent una dintre cele mai căutate locații din Eforie Nord.

Andreei Bănică, afacere cu un hotel la malul mării

Hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord se numără printre locațiile de top ale stațiunii, deși, așa cum susține însăși artista, nu oferă cele mai modeste tarife de pe piață. și soțul ei au stabilit niște prețuri deloc accesibile pentru orice buzunar, tocmai pentru a-și selecta cu grijă clienții și de a preîntâmpina eventuale neplăceri.

“Noi suntem foarte mulțumiți. Suntem în primul an în care am deschis oficial. Încă de la începutul verii ne-am dat seama că va fi o vară plină și într-adevăr așa a fost. Ne-am dat tot interesul ca oaspeții să se simtă bine și sper că am reușit. Până acum a fost totul așa cum a trebuit.

Ne-am întrecut toate așteptările. Am înțeles că alții s-au mai plâns că nu fi fost o vară cum trebuie, dar să știți că românul pune ban pe ban și vine la mare, la soare, măcar câteva zile.

Într-adevăr, nu mai sunt sejururile acelea și concediile în care oamenii veneau și stăteau câte șapte, zece zile la mare, însă oamenii vin acum și pentru trei, patru zile. Dar ei cred că nu își dau seama de un lucru și anume, că dacă vii mai puțin te costă mai mult decât dacă îți iei un sejur de șase, opt, zece zile în care să vii și să beneficiezi și de o reducere.

Hotelul vedetei Andreea Bănică, afacere cu mari cheltuieli

Să simți ceva de vacanța aceea, exact cum era pe vremuri. Mie mi se pare mai mare deranjul să vii și să stai doar trei, patru zile la mare. De aceea s-au și scumpit mai toate pe litoral pentru că omul vine să stea două, trei zile și atunci totul e mult mai scump, cresc cheltuielile pentru personal.

Noi am încercat să avem prețuri cât de cât accesibile, dar într-adevăr, nu au fost chiar accesibile. Am ridicat destul de mult prețurile tocmai pentru că am vrut să ne selectăm clientela”, a spus Andreea Bănică.

Afacerea Andreei Bănică de la malul mării, profit pe termen lung: “Atâta timp cât omul vrea să vină la mare, cu siguranță ne vom scoate banii”

Andreea Bănică și soțul ei nu s-au uitat la bani atunci când au pus pe picioare afacerea hotelieră. Acum sunt mândri de rezultat și încrezători că le va aduce încasări substanțiale pe termen lung.

“Am făcut o locație frumoasă, nouă, care este e patru stele, arată de patru stele, poate chiar cinci. Este situat pe malul mării, avem nota 10 din punct de vedere al locației și-atunci trebuie să ne scoatem și noi cumva cheltuiala. Suntem extrem mulțumiți de anul acesta, încă avem rezervări, chiar avem și în toamnă, în octombrie. Ne-am fi dorit ca sezonul să fie mai mare, să cuprindă mai multe luni de zile. Și ne-ar fi plăcut ca Statul să facă ceva în sensul ăsta, școlile să nu mai înceapă chiar la început de septembrie. Mi se pare groaznic.

Noi, pe 17 septembrie, făceam baie la mare. Lunile mai, iunie, septembrie sunt cele mai frumoase luni de venit la mare. Și știu ce vorbesc pentru că am copilărit la malul mării. Nu înțeleg de ce toată lumea se îngrămădește în luna august. Ok, nu faci baie neapărat și nu te bălăcești ca în luna august, dar poți să intri în apă. Nu este aglomerat, nisipul arată altfel, marea este altă culoare, este altceva.

Am pornit acest business cu gândul de a-l lăsa copiilor la un moment dat. Încercăm să-l dezvoltăm cât mai bine. Suntem foarte încrezători și atâta timp cât omul vrea să vină la mare, cu siguranță ne vom scoate banii. Litoralul românesc ne oferă stabilitate. Am băgat niște bani acolo știind că acest business ne va aduce un venit anual pe termen lung, care le va rămâne cu siguranță copiilor”, a spus artista în exclusivitate pentru FANATIK.

De ce nu şi-a făcut afacere Andreea Bănică în Mamaia: “Niciodată nu am luat în calcul”

Andreea Bănică recunoaște că, deși considerată stațiunea vedetă de la malul mării, Mamaia nu s-a numărat nicio secundă printre destinațiile ei preferate. Așa că s-a orientat din prima către stațiunea Eforie, una dintre cele mai aglomerate locații de pe litoral.

“Niciodată nu am luat în calcul Mamaia și o să îți spun și de ce. Fiind crescută în Eforie Sud și copilărind în Eforie Sud și Nord, de mică am văzut care sunt cele mai pline stațiuni de la malul mării. Toată viața mi-am dorit să am o pensiune la Eforie Nord, a fost gândul meu de mică. Uite că e o dorință care a ajuns să se îndeplinească.

Mamaia, poate că pe vremea când era Mazăre la putere, s-a ridicat foarte mult. Stațiunea era full, dar de tineret. Eforie Nord este clar stațiunea pentru familiști, pentru oameni cu copii, oameni care vin și să se distreze și să se odihnească, să iasă la terase și să bea o bere.

Este o stațiune complexă. Când vorbim de Mamaia, în special zona de nord, deja vorbim de o altă categorie de oameni care se duc acolo la fițe, la cluburi. Noi suntem mai de la țară, fiind crescuți în Eforie Nord și ne-am dorit să ne facem acolo acest hotel”, a explicat Andreea Bănică despre afacere.

Cum şi-a pus Andreea Bănică la ‚adăpost’ afacerea: ”Omul trebuie să plătească”

Andreea a dezvăluit pentru FANATIK şi ce soluţie a găsit pentru a fi scutită de eventualele neplăceri provocate de turişti, adesea întâlnite printre hotelierii de la malul mării.

“Românul când plătește să vină la mare are pretenții mari. Tu trebuie să spui de la început care sunt condițiile tale. Noi avem prezentare pe site, lucrăm și cu agenții mari și avem o prezentare cu tot ce se găsește în aparthotelul nostru. Oamenii când închiriază o cameră, primesc un mail de confirmare cu o proformă. Și atunci nouă nu are cum să ni se facă daune fără a fi plătite. Îți iei o marjă de bani, 20 la sută din valoarea sejurului de exemplu. Și dacă apare o problemă, omul trebuie să plătească.

Este o mare diferență dintre un apartament de închiriat , așa cum avem și noi în București și acolo da, avem probleme și un hotel. Noi nu am avut probleme cu oamenii până acum, nu am avut daune sau stricăciuni mari, să plece, să fure. Chiar am avut oameni civilizați care au intrat la noi în hotel și chiar nu am lăsat prețurile mici.

“Am făcut niște prețuri mai mari tocmai în ideea de a diferenția oamenii care vin”

Am făcut niște niște prețuri mai mari tocmai în ideea de a diferenția un pic oamenii care vin. Oameni care își permit să plătească, dra care nu își permit să strice ca în alte părți sau să plece cu feonul în buzunar, pentru că își permit să aibă feon acasă”, a mărturisit

Atât ea cât și soțul său, Lucian s-au implicat în mod direct în afacerea de la malul mării și nu scapă angajații din ochi nicio secundă. Andreea Bănică conduce cu mână de fier hotelul și-și pune amprenta personală oriunde este necesar.

“Vara acesta am vrut să fim aproape. Nu am vrut să scăpăm din mână acest business. Se pare că, dacă tu ca și proprietar, nu ești implicat, lucrurile nu merg chiar atât de bine. Dacă pleci din proprietate, într-o săptămână, două, ceva sigur se întâmplă. Și-atunci am vrut să pornim cu dreptul, să avem note bune, recenzii bune, oamenii să fie mulțumiți.

Andreea Bănică face legea printre angajații hotelului

M-am implicat direct, am fost acolo încă din luna aprilie, am făcut naveta. M-am ocupat, mi-am selectat foarte atent personalul pentru curățenie. M-am implicat direct, chiar arătându-le cum se face treabă. Mai nou, la noi, româncele noastre parcă nu mai știu să facă curățenie. Nu mai știu sau nu mai vor indiferent de câți bani le dai.

Am luat o firmă de nepalezi, niște fete pe care le-am instruit. A fost mai greu cu traducerea pe google în engleză, nepaleză. Dar am ajuns la un rezultat bun și asta e tot ce contează. De fiecare dată când mă duc la Eforie, intru într-un apartament și încep să dau cu mâna pe unde apuc, mai dau cu un servețel, cu o cârpă umedă.

Sunt extrem de atentă la acest aspect pentru că și mie, pe unde mă duc, îmi place să găsesc curățenie. Indiferent că stau la două stele sau la cinci, mie îmi place să dorm în curat. Să fie așternuturile curate, pe jos la fel, să miroasă cât de cât frumos în cameră. De multe ori, prin hotelurile prin care am ajuns, oamenii din bunăvoință prea mare, îmi dădeau cu spray în cameră îniante să ajung. Mă apuca răul, mă scurgeam pe picioare, deschideam geamurile, numai să nu miros.

Eu am altă tehnică, am selectat personal inclusiv soluțiile de dezinfectare, de curățenie. Este exact ceea ce îmi doresc să am și în casa mea. Mi-am pus amprenta și cum este la mine acasă, așa trebuie să fie și la hotel. Omul nu are cum să nu fie mulțumit pentru că eu sunt o femeie care se implică mult în gospodăria casei”, a povestit Andreea Bănică despre afacere.

Andreea Bănică își pune la treabă copiii: “Noi am muncit de mici, așa că și ei vor trebui să facă acest lucru”

Întrucât este o afacere de familie pe care doreşte să o lase pe viitor celor doi copii ai săi, Andreea Bănică o implică deja pe în treburile administrative.

“Deja Sofia ajută cu ce poate, este implicată. Vreau să se responsabilizeze și să vadă cum se câștigă banii. Vreau să dăruim din experiența noastră și din ceea ce am învățat noi și copiilor. Noi am muncit de mici, așa că și ei vor trebui să facă acest lucru”, a spus Andreea în exclusivitate pentru FANATIK.