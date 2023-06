Andreea Bănică nu are emoții la examenele fiicei! Puștoaica a dat Evaluarea Națională chiar în ziua în care vedeta a împlinit 45 de ani

și fiica ei au avut parte de o zi specială! Artista a împlinit astăzi, 21 iunie 2023, 45 de ani! Frumoasa vedetă este una dintre cele mai iubite cântărețe de la noi, iar fanii îi sunt alături la orice pas. Și-a clădit o carieră de succes, dar, pe lângă satisfacțiile profesionale, Andreea se poate mândri cu o familie de nota 10. , iar cei doi copii ai lor sunt totul pentru ei.

Andreea Bănică nu are emoții pentru fiica ei în cea mai importantă zi de până acum

Jumătatea trupei Blondy este, fără discuție, o mamă și o soție iubită. Cei mai apropiați membri ai familiei sale au avut grijă ca într-o zi atât de importantă, Andreea să se simtă în al nouălea cer.

Printre picături, și fiica ei, Sofia a fost alături de mama ei. Spunem printre picături, pentru că Sofia a avut cel mai important examen de dat astăzi. Sofia este elevă în clasa a VIII-a și a susținut astăzi proba la matematică în cadrul examenului de Evaluare Națională.

„Sofia a avut astăzi Evaluarea Națională la matematică. A fost exact ca la orice copil, cu emoții mari. Este o normalitate pentru toți copiii să aibă emoții și să meargă la examen.

Este un examen important pentru ea, cel mai important de până acum. Eu încerc să fiu liniștită, să nu-i transmit emoțiile mele că nu este cazul”, a spus Andreea Bănică exclusiv pentru FANATIK.

Istoria în familia artistei se repetă: „Și mie mi s-a întâmplat”

Vedeta este fericită că Sofia a „scăpat” de examenul cel mai important de până acum. Și, până la afișarea rezultatelor, Sofia își va sărbători mama alături de cei dragi.

„Are Sofia destul emoții, dacă mai am și eu, nu am realizat nimic. Toate mamele sunt stresate, am văzut că au emoții mari. Nu se întâmplă nimic, copilul dă un examen cum a mai dat multe altele. Eu încerc să stau liniștită. Și mie mi s-a întâmplat să dau examen de ziua mea. Va fi bine.

Astăzi petrec frumos. M-a sunat foarte multă lume de ziua mea, am primit multe mesaje. Lucian este în fiecare zi atent cu mine, nu doar de ziua mea. Vom petrece diseară cu cei apropiați” , a mai spus artista pentru FANATIK.

Care este cea mai mare dorință pe care o are Andreea Bănică

Cu o carieră înfloritoare, o afacere productivă și o familie perfectă, Andreea Bănică are doar o dorință pentru anul următor. Este recunoscătoare pentru tot, dar mai vrea ceva: aceaași putere de muncă.

„Singura dorință pe care o am pentru anul următor este să fiu liniștită și sănătoasă. Asta este cel mai important pentru că pe restul le îndeplinesc eu. Am putere de muncă și dacă sunt sănătoasă pot să fac orice. Am o gândire sănătoasă și merg pe aceste principii” , a mai spus Andreea pentru FANATIK.

Ziua a fost de notat în calendar nu doar pentru fiica ei, ci și pentru Lucian Mitrea

A fost dublă sărbătoare în familia vedetei. În urmă cu 15 ani, în fața ofițerului de stare civilă. Frumoasa vedetă i-a transmis un mesaj celui pe care îl iubește de peste 25 de ani.

„La mulți ani, iubite! Facem 15 ani de căsnicie chiar azi, de ziua mea. Ideea ta să ne cununăm astăzi. Între timp, tu ai pierdut verigheta, mie mi-a rămas mică. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim.Îmi aduc aminte rochia cyclamen și cămașa ta roz. Îmi aduc aminte și mașina roz cu care m-ai dus la Constanța cu viteza luminii după cununie, fix la un concert. M-am fript la picior. Ăștia suntem noi. La mulți ani nouă, mie!” , a fost mesajul transmis de vedetă.