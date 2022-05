Andreea Bănică și Sofia, fiica sa de 12 ani, primul duet muzical: ”E o piesă care i-a plăcut foarte mult”

Solista este mândră de fiica sa, care s-a lansat în industria muzicală în urmă cu puțin timp alături de trupa The Mood. Îndrăgita și copila au reorchestrat una dintre piesele cântate de frumoasa blondină, și anume Super Erou.

Andreea Bănică, prima piesă cu fiica sa, Sofia. E un cover după o melodie de-ale artistei

Andreea Bănică are o fată independentă, care se descurcă singură de ceva vreme. Sofia merge fără părinți la școală, chiar dacă este nevoită să să deplaseze cu metroul, iar acum a făcut pasul decisiv către domeniul muzical.

„Nu a descoperit muzica acum, de la 2 ani a descoperit-o. Îmi cânta piesele mele. Îi place foarte mult. Îşi doreşte, dar până nu iese ea la iveală «mamă, ştii ceva, eu chiar vreau să cânt», o mai las să copilărească.

Nu vreau să mă impun în faţa copilului şi nici să o forţez să facă ceva. Totul vine de la sine. Am întrebat-o dacă vrea să facă un cover cu mine şi a fost de acord. Şi, am zis «de ce nu?».

Aşa că, am înregistrat coverul la piesa aceea superbă. E o piesă de-ale mele, care i-a plăcut ei foarte mult, şi am zis să o imprimăm împreună. Am făcut-o cu prietenii noştri.

A făcut dansuri cu elemente de gimnastică, la categoria profesionişti. Însă, de câţiva ani, am scos-o, nu am mai lăsat-o, tocmai să se poată concentra pe şcoală”, a mărturisit vedeta într-un interviu pentru .

Andreea Bănică, cuvinte de laudă pentru fiica sa, Sofia

Andreea Bănică are numai cuvinte de laudă pentru Sofia, care este un copil foarte cuminte și ascultător. Cântăreața observă că fata s-a maturizat foarte mult în ultima perioadă, fiind o persoană modestă și cu multe calități.

Faptul că are deschidere către tehnologie și alte lucruri la care blondina nu avea acces în anii adolescenței este un mare plus pentru fiica artistei. Vedeta nu uită nici de , Noah, care are 5 ani și 5 luni.

Se ocupă de aproape de creșterea și educarea celor doi copii, însă Andreea Bănică nu lasă deoparte nici cariera sa și spune că lucrează la o melodie nouă.