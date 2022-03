Andreea Esca și-a ales juratul favorit de la Românii au talent. Finală între Mihai Bobonete și Andi Moisescu

Celebra vizionează de ani buni emisiunea de talent, fiind întrebată de Pavel Bartoș ce părere are despre actorul Mihai Bobonete. În plus, vedeta susține că Andi Moisescu are glume foarte bune.

Andreea Esca urmărește Românii au talent. Ce părere are știrista despre Mihai Bobonete și Andi Moisescu

Andreea Esca și-a ales juratul favorit de la Românii au talent. Finala se dă între unul dintre cei mai vechi jurați, Andi Moisescu, și comediantul Mihai Bobonete, cunoscut pentru rolul interpretat în serialul „Las Fierbinți”.

ADVERTISEMENT

„Cred că a adus haz! Alexia (n.r. – fiica ei) mi-a zis, de exemplu, că o distrează foarte tare de când a venit Bobonete. Mi-a spus că i se pare interesant şi Dragoş Bucur. Îi place şi de Moisescu, dar a zis că are glume mai de astea, de bătrâni.

La o zi după, pleacă Alexia undeva şi îmi scrie un mesaj: «Hai te pup, ne auzim la Doha», că schimba acolo avionul. Şi eu trimit: «Ne auzim la Oha». Ea îmi scrie înapoi: «Andi, tu eşti?».

ADVERTISEMENT

Dar pe această cale vreau să spun că mie îmi place Andi Moisescu, probabil pentru că are aceleaşi glume din ‘72, ca mine. Ne cerem scuze. Pentru un absolvent de matematică, mi se pare că are super umor!”, a declarat Andreea Esca în emisiunea „Românii au talent: Backstage Show”, scrie l .

Andreea Esca și Andi Moisescu, prieteni de ani buni

Pe de altă parte, este prietenă foarte bună cu mulți dintre cei care lucrează la Pro TV. Alături de Andi Moisescu a prezentat recent evenimentul „We are one”, unde s-a strâns o sumă importantă pentru refugiații din Ucraina.

ADVERTISEMENT

De asemenea, juratul de la „Românii au talent” a fost prezent de foarte multe ori în emisiunea moderată de Andreea Esca la radio. Știrista i-a făcut o mare surpriză moderatorului invitându-l pe actorul George Mihăiță. Ei au povestit despre emisiunile pe care le făceau împreună.