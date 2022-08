Andreea Esca schimbă prefixul. Modul inedit în care își sărbătorește ziua de naștere: „N-am știut până la ora asta”

Pe 29 august, Andreea Esca schimbă prefixul. Vedeta de la Pro TV împlinește 50 de ani, prilej cu care și-a adunat cei mai buni prieteni și a plecat să petreacă departe de casă. Știrista nu i-a anunțat pe aceștia unde vor călători, însă conform imaginilor publicate în mediul online, distracția a început deja.

Andreea Esca împlinește 50 de ani. Cum sărbătorește vedeta de la Pro TV

Andreea Esca are motive de sărbătoare, pe 29 august, ea va schimba prefixul. Vedeta Pro TV împlinește 50 de ani și chiar dacă a zis că va considera drept o petrecere aniversară, știrista și-a luat cei mai apropiați prieteni și i-a dus într-o vacanță surpriză.

Cel care a dezvăluit ce se întâmplă a fost Lucian Mîndruță, care a publicat câteva imagini din aeroport. În fotografii mai apar Camelia Șucu, Mihai Petre, chef Adrian Hădean, precum și Dana Rogoz și soțul său.

Nici Alexia Eram, fiica Andreei Esca, nu putea lipsi într-o zi atât de importantă. Cu toții zâmbesc larg și se bucură să fie alături de buna lor prietenă.

Totodată, Lucian Mîndruță a mărturisit că știrista a făcut o tradiție din a-i duce în destinații necunoscute pentru a sărbători.

„N-am știut până la ora asta unde plecăm. Din zece în zece ani, așa e ziua Escăi: surpriză. Azi? Știm deocamdată linia aeriana, așa că va fi probabil undeva în Orient.

Stai, cât face? 50. Da, nici mie nu-mi vine să cred!”,

Distracția a început încă din avion

Înconjurată de oamenii dragi, Andreea Esca a început distracția încă din avion. Ea a publicat pe Instagram o imagine în care ține în mână un pahar de șampanie, în timp ce pe scaunul din fața sa este scris textul: „1972- Best year (n.r cel mai bun an).

De altfel, știrista a ales să pună pe fundal melodia Let Get It Started, cântată de The Black Eyed Pass, semn că petrecerea este abia la început.