Andreea Ibacka are o problemă serioasă de când e mamă pentru a doua oară: „O să ne găsiți frecvent așa”

Andreea Ibacka a povestit pe rețelele sociale cum arată viața sa de când a venit mamă pentru a doua oară. Actrița și Cabral Ibacka au doi copii împreună, pe Namiko (3 ani) și Tiago (5 luni).

Andreea Ibacka are o problemă serioasă de când e mamă pentru a doua oară

Dacă la primul copil lucrurile au stat diferit, de această dată, și-a propus să se bucure din plin de fiecare etapă din viața băiețelului ei.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

„Mi-am propus ca a doua oară să mă bucur mai mult de bebelușeală. Să nu mai număr zilele fiecărei etape ce vine cu provocări, să nu aștept să treacă colicile, apoi durerile de dinți, primele săptămâni de diversificare, primii pași nesiguri, tantrumurile, insomniile ș.a.m.d. pentru a mă bucura 100% de experiența de mămică.”, a spus Andreea Ibacka.

În plus, o ajută mult și faptul că Tiago începe să-și regleze programul de somn, astfel că soția lui Cabral reușește, din când în când, să se odihnească. Este convinsă că lucrurile vor deveni din ce în ce mai ușoare, dar e decisă să trăiască în prezent, fără a mai privi continuu spre viitor.

ADVERTISEMENT

Tiago îi dă mai multe bătăi Andreei Ibacka decât sora lui mai mare

Actrița nu se ferește să recunoască faptul că Namiko a fost un copil ceva mai liniștit decât frățiorul mai mic. Tiago a ținut-o trează timp de 160 de nopți consecutive, dar chiar și așa, nu și-a pierdut răbdarea.

„Nu am încetat să-l alint, nu am ridicat tonul, nu am găsit motive să lipsesc nici o jumătate de noapte de lângă el.”,

ADVERTISEMENT

Actrița din Adela nu vrea să se gândească deocamdată la momentul în care Tiago va deveni un băiețel independent. Andreea Ibacka a dezvăluit că Namiko i-a spus ceva ce a făcut-o să-și dea seama că nu mai este un bebeluș.

„Băiețelul meu simpatic, dorit și mega terorist cu somnul meu, e la vârsta la care îți vine să-l bagi în buzunar, să-l porți nedezlipit, să-l pupi încontinuu (mai ales că nici nu se va împotrivi).

ADVERTISEMENT

Așa că până să-mi trântească și el un ‘asta e treaba mea, mama!’ (mi-a stat ceasul când am auzit-o prima oară de la sora lui)… pe noi doi o să ne găsiți frecvent așa.”, a încheiat actrița.