Andreea Mantea nu mai ia tratament pentru boala autoimună de care suferă. De ce a luat această decizie

Andreea Mantea a decis să renunțe la pentru afecțiunea autoimună pe care o are de mai multă vreme. Care este motivul vedetei TV. Frumoasa brunetă și-a îndreptat atenția și concentrarea în cu totul altă direcție.

Cunoscuta moderatoare este credincioasă și crede că rugăciunile îi sunt de mare ajutor. Prezentatoarea susține că rugile sale dau roade de mai mult timp în viața sa, ajutorul divin fiind unul extrem de important.

„Cred în Divinitate. Am crezut că o să mă ajute și m-a ajutat. Am zis că n-ar fi corect să cer și ajutor și să iau și pastile în același timp. Am cerut ajutor și am oprit pastilele. Am zis că mă las în mâna Divinității.

Lucru foarte înțelept, chiar dacă nu pare. Nu recomand asta nimănui! Eu așa am simțit și s-a stopat. Nu a dispărut pentru că n-o să dispară niciodată o boală autoimună”, a dezvăluit Andreea Mantea la .

Andreea Mantea, despre vindecarea pe propriile forțe

Andreea Mantea consideră că fiecare persoană în parte are puterea să se vindece dacă are încredere și credință. Prezentatoarea de la Kanal D spune că boala sa nu a mai avansat, deși nu recomandă nimănui să facă la fel ca ea.

Boala autoimună de care suferă fosta iubită a lui Cristi Mitrea nu este o reținere de apă și o face să aibă niște simptome neplăcute. Printre acestea se numără balonarea, durerile abdominale, diareea, gazele intestinale și vărsăturile.

„Mă bucur că nu mai avansează, chiar dacă mai fac ceva greșit. Dar nu vreau să se ia nimeni după mine. Chiar cred că oamenii pot vindeca absolut orice problemă. Noi le ținem, noi nu vrem să le vindecăm.

Știi care este vindecarea supermă? Fericirea. Un om fericit nu poate fi un om bolnav”, a mai spus Andreea Mantea, mai arată sursa citată anterior. Boala îi afectează destul de mult calitatea vieții.