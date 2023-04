Andreea Marin, dezvăluiri emoționante despre pierderea mamei: „Am ales să mă maturizez brusc”

din showbiz, a împărtășit pentru FANATIK cele mai profunde trăiri. Vedeta a rememorat perioada copilăriei, dar și momentul în care și-a pierdut mama. Avea numai 9 ani, așa că lovitura pe care i-a dat-o viața a făcut-o să se maturizeze înainte de vreme.

Andreea Marin, dezvăluiri emoționante despre pierderea mamei

Andreea Marin nu a avut o copilărie tocmai ușoară. Dacă la acea vârstă mulți copii sunt lipsiți de griji, nu a fost și cazul Andreei Marin. Într-un cumplit accident, mama vedetei a murit, iar pe atunci, ea avea numai 9 anișori. A fost nevoită să ia viața-n piept și să se confrunte cu realitatea tragică de care nu putea să fugă.

Și chiar dacă ar fi fugit, Andreea Marin n-ar fi putut ajunge prea departe. Au urmărit-o lacrimile și tristețea, însă a găsit o putere enormă să se ridice și să ajungă omul de astăzi.

În exclusivitate pentru FANATIK, , dacă ar fi putut, acum, să-l privească într-o oglindă. Vedeta ne-a mărturisit că pierderea mamei a coincis și cu maturizarea ei înainte de vreme. A trebuit să realizeze că nu mai are sprijinul ei și să facă orice putea pentru a avea grijă de sora ei.

Pentru că tot se apropie Paștele, ne-am dorit să-i ascultăm Andreei amintirile din copilărie din această perioadă, amintiri care sunt strâns legate de cea care i-a dat viață.

Andreea Marin: „Eu am ales să mă maturizez brusc”

Dacă ar fi să o priviți în oglindă pe Andreea Marin cea de la 10 ani, ce i-ați spune acum? Ce mesaj ați avea pentru ea?

– Andreea cea de la 10 ani tocmai își pierduse mama, s-a stins la 36 de ani în brațele mele. Așadar a fost un an greu. Sufletește nu aș dori nimănui să treacă prin asta… Aș încuraja copilul de atunci să rămână totuși copil, eu am ales să mă maturizez brusc pentru a face față provocărilor și am pierdut o parte a copilăriei astfel…

Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ați purtat cu dumneavoastră, din copilărie și până în ziua de azi?

– Imaginea mamei, încrederea în tată ca stâlp al familiei ce a dus greul. Dragostea pentru familia mea, fie că îmi e aproape sau nu în anumite momente, datinile, respectul pentru valori …

Andreea Marin: „Mai mult o încurcam pe mama”

În preajma sărbătorilor Pascale, Andreea Marin era nelipsită din bucătărie. Chiar dacă nu se pricepea prea bine la gătit, era extrem de dornică să ajute Venea mereu alături de mama sa și în ciuda faptului că nu putea face prea multe, măcar îi aducea un zâmbet pe față.

Andreea Marin a povestit, pentru FANATIK, ce se petrecea în bucărătie, în perioada Paștelui, atunci când era mică. Atunci când încă o avea pe mama sa ca far călăuzitor în viață. ”Cred că mai mult o încurcam, dar o si înveseleam totodată. Umorul nu ne lipsea”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Andreea Marin.

Andreea Marin și-a pierdut mama într-un cumplit accident de mașină

Pe vremea când ea avea numai 9 ani, iar mama ei 36, Andreea Marin a pierdut-o pe cea care i-a dat viață. Acum ceva timp, la Metropola TV, vedeta a povestit totul despre accidentul cumplit care a lăsat-o orfană de mamă atunci când avea cea mai mare nevoie.

„Tata a fost aruncat din mașină. Lovitura a fost pe partea mea și a mamei, mama a sărit ca să ne apere pe noi, iar eu eram cu jumătate de corp în mașina noastră, cu jumătate de corp în autobuzul care a intrat în noi.

Nu mi s-a întâmplat vreo ruptură, vreo fractură, însă mama a fost rău. Nu mai putea să rostească niciun cuvânt. O coastă care s-a rupt i-a străpuns inima”, a povestit Andreea Marin.