Andreea Moromete de la Survivor, desființată de faimoasa Bianca Patrichi: „E șocant!”

Andreea Moromete a fost una din cele mai controversate concurente de la Survivor România, iar eliminarea ei a stârnit multă vâlvă! Comportamentul Războinicei, trimisă acasă de votul publicului, a fost analizat de o fostă rivală, Faimoasa Bianca.

Andreea Moromete de la Survivor România, analizată ”la rece” de Bianca Patrichi. De ce a fost eliminată, de fapt

Prezența ei în show s-a făcut simțită încă de la început. Pe parcurs, războinica a intrat în conflicte cu mai mulți concurenți, în special cu faimoasele Ștefania Stănilă și Carmen Grebenișan.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu una dintre faimoasele care a împărțit insula din Dominicană cu Moromete pentru a afla ce s-a ascuns, de fapt, în spatele certurilor aproape zilnice din show-ul de supraviețuire.

Patrichi a declarat că eliminarea ei a fost una destul de previzibilă. A reamintit că și ea a nominalizat-o în consilii și a acuzat-o că a jucat cartea afecțiunii față de Andrei Krișan, în ultimele sale zile petrecute în reality-show-ul de la PRO TV.

ADVERTISEMENT

Bianca Patrichi, despre Andreea Moromete: „A încercat un joc de falsă afecțiune față de Krișan”

Bianca Patrichi ne-a mărturisit că a încercat să o înțeleagă, de la distanță, pe Andreea Moromete, însă nu a reușit să rezoneze absolut deloc cu ea. „Eu am votat-o în consilii de câteva ori pe Andreea. Nu reușeam să rezonez și să îi înțeleg comportamentul. Nici nu am prea interacționat. Nici nu am simțit să o fac.

Simțeam adese ori un vulcan care stă să erupă în interiorul ei. Așadar, eliminarea ei nu mă surprinde deloc, era un moment justificat și previzibil. A încercat și un joc de falsă afecțiune față de Krișan pentru a îi afla intenția de vot, administrând foarte prost posesia simbolului de imunitate”, a spus Bianca Patrichi, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

De ce a ajuns să se certe războinica aproape zilnic: „Din cauza celor doi urși polari care o însoțeau”

De unde au pornit, însă, scandalurile Andreei Moromete? De ce a ajuns războinica aleasă în show-ul lui Măruță să se certe cu mai toată lumea? Bianca e de părere că o mare parte din vină pentru felul în care s-a purtat în concurs o au și fetele cu care s-a aliat. E vorba de Alexandra Porkolab și Alexandra Ciomag.

Pe ”prietenele” Andreei, Bianca le descrie ca pe ”doi urși polari” care au stat mereu în spatele ei. „Andreea a ajuns să se certe cu toată lumea din cauza celor doi urși polari care o însoțeau pretutindeni…

ADVERTISEMENT

Ar fi putut avea potențial chiar să și câștige acest concurs. Nu a știut, după părerea mea, să facă diferența între a fi un om real dar, pe cât posibil, diplomat și un om care crede că sinceritatea lui în forma brută și dură este apreciată.

ADVERTISEMENT

Devenea vocală doar când avea de spus lucruri negative… Ceea ce poate fi deranjant pentru oameni și… Recunosc, în primă fază e șocant!”, ne-a mai declarat Bianca Patrichi.

Bianca spune că între Carmen Grebenișan și Andrei Krișan nu există mai mult decât o prietenie

Întrebată cum vede speculațiile făcute în mediul virtual despre apropierea dintre și Patrichi a fost categorică! Tânăra e de părere că oamenii care văd mai mult decât o simplă prietenie între războinic și faimoasă se uită cu siguranță la o cu totul altă emisiune.

Bianca susține că nu se poate vorbi despre un cuplu între cei doi și susține că speculația despre prietenia lor ceva mai specială este o pură stupizenie! Și este convinsă că amica ei nu ar depăși niciun fel de limită cu fostul Războinic.

„I-aș întreba pe oameni dacă urmărim aceeași emisiune. Nu știu nimic despre aceste speculații. Nu au ajuns la urechile mele! Vă asigur că nu sunt adevărate. Probabil că este cea mai stupidă supoziție posibilă emisă”, a conchis