Strategia secretă a lui Andrei Krișan de la Survivor România. Motivul real pentru care a vrut să scape de Andreea Moromete

Andrei Krișan și-a dezvăluit strategia secretă pe care a folosit-o pentru a o elimina pe Andreea Moromete de la Survivor România. Motivul pentru care a vrut ca fosta Războinică să plece acasă.

Strategia secretă a lui Andrei Krișan de la Survivor România. De ce a vrut să scape de Andreea Moromete

În , Andrei Krișan a discutat cu Carmen Grebenișan despre eliminarea Andreei Moromete. Tânărul este cel care a nominalizat-o pe fosta sa coechipieră, însă a avut un motiv pentru care a pus la cale această strategie.

Din moment ce este foarte apropiat de Ștefania Stănilă și de Carmen Grebenișan, Andrei Krișan și-a dorit ca cele două să rămână în competiție. Din acest motiv, concurentul , în cele din urmă, deși avea simbolul imunității, pe care a ales să i-l ofere Alexandrei Porkolab.

Andrei Krișan este de părere că a făcut alegerea corectă atunci când a nominalizat-o pe Andreea Moromete. Carmen Grebenișan l-a aprobat, spunându-i că nu este o persoană falsă.

“Cineva avea de suferit oricum. În continuare susțin că tu te-ai sacrificat. Fals nu ești”, a i-a spus Grebenișan colegului său din tribul Taino, în ediția de luni seară a emisiunii.

Krișan și-a dorit foarte mult să ca Ștefania și Carmen să rămână în competiție și este mulțumit că a făcut această alegere. Totodată, fostul Războinic este de părere că nu a “înjunghiat” pe nimeni pe la spate.

“Carmen a spus într-adevăr că nu sunt fals. La fel m-am purtat și cu Andreea. Nu am înjunghiat pe nimeni, să facă ceva pe la spate. Singura mea dorință a mea a fost să rămân cu Ștefi și cu Carmen. Am ajuns într-o formulă pe care practic am visat-o.”, a spus Krișan.

Carmen Grebenișan consideră că Andrei Krișan a greșit doar pentru faptul că nu i-a spus Andreei Moromete că o va nominaliza pentru eliminare. În rest, creatoarea de conținut i-a luat apărarea colegului său.

”Era clar că trebuia să alegi dintre prietenia cu Moromete sau Ștefania. Este mult prea mult să spui cuțit în spate. Era așa dacă făcea ceva. Nu a zis urât nu cred că a dat în ea, doar a nominalizat. Singura vinovăție a fost că nu i-ai spus ei înainte”, a adăugat Carmen.