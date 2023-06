Andreea Moromete de la Survivor România, dezvăluiri despre Alin Chirilă și conflictele cu Faimoasele: „Dădeam cu toporul”

Andreea Moromete de la Survivor România a lămurit speculațiile făcute despre parcursul ei în show-ul de la PRO TV. Războinica a spus tot ce a avut pe suflet, recunoscând, totodată, și unde a greșit în concurs!

Andreea Moromete, totul despre parcursul la Survivor România!

Andreea Moromete a fost războinica aleasă într-o , în cadrul emisiunii lui . Tânăra a convins publicul, astfel că a ajuns în Republica Dominicană împlinindu-și visul de a fi concurentă la Survivor România.

FANATIK a discutat cu Andreea despre certurile de la Survivor România, dar și ce gânduri o băteau când era în jungla dominicană.

Războinica, mai sinceră ca niciodată, de vorbă cu FANATIK: „Nu mă mai suportam nici pe mine”

Bună, Andreea! Ești prima concurentă de la Survivor aleasă de telespectatori. A avut mână bună Măruță, este? Ce te-a diferențiat de ceilalți potențiali războinici în etapa de preselecție?

– Încă de când am fost în preselecția de la Măruță am zis să fiu eu și cu bune, și cu rele. De acolo se vedea deja cum sunt eu, cum gesticulez eu și am vrut să mă vadă oamenii așa cum sunt. Speram să le placă de mine.

Te-ai văzut la TV după ce ai ieșit din concurs? Ți-a plăcut de tine? Ți-ai pus mâinile în cap?

– Unele lucruri mi-au plăcut la mine, și anume partea sportivă… Chiar sunt super-mândră de cum m-am descurcat. M-am și șocat când am văzut acolo unele ieșiri, fiindcă psihic, dintr-un anumit punct n-am mai putut, am luat-o razna. Nu mai duceam, nu mai suportam nimic, nu mă mai suportam nici pe mine.

Da cum ai ajuns la punctul ăsta de fierbere?

– Cred că s-au acumulat foarte multe lucruri. Eu am greșit, pentru că la începutul competiției țineam foarte mult în mine. Dacă mă deranja ceva, țineam în mine.

Andreea Moromete, despre ieșirile nervoase de la Survivor România: „Dădeam cu toporul atunci când vorbeam”

Dar tu în viața de zi cu zi ești așa, ții totul în tine?

– În viața de zi cu zi sunt foarte vulcanică, iar la Survivor am fost de o sută de ori mai vulcanică. Acolo, pentru că știam că trebuie să conviețuiesc cu oamenii ăștia non-stop, am zis la început: ține în tine!

Să nu fie tensiune, dar dintr-un punct nu am mai putut. Și, care a fost greșeala mea, de fapt? Țineam tot, acumulam în mine și, când mă enervam, dădeam cu toporul atunci când vorbeam.

Andreea Moromete, despre conflictele cu Carmen Grebenișan și Ștefania Stănilă de la Survivor România: „Vedeam pe toată lumea falsă”

Ce ai avut cu Carmen și Ștefania? Le-au făcut false…

– Da, eu la un moment dat, ce?! Acolo, în toată nebunia mea, vedeam pe toată lumea falsă. Nu mai știam, sincer, cine era real, cine era fals, cine îmi era prieten, cine nu îmi era prieten. Cred că m-a afectat, la un moment dat, totul, de la foame, lovituri pe traseu, efort fizic, dorul de casă care pe mine m-a terminat în ultimul hal.

Nu mai suportam nimic și nu pentru că nu îmi plăcea de cineva, dar eram foarte recalcitrantă și iritantă, de asta voiam să stau singură, să nu interacționez cu nimeni, doar cu războinicii mei, să fiu în zona mea de confort. Asta a fost chestia. Eram în bula mea de protecție. Deja ei mă știau și evitam să interacționez cu restul.

Consideri că ai fost manipulată de Porkolab și Ciomag, așa cum susțin unii?

– Măi, chiar nu sunt un om rău, jur că nu sunt un om rău! Deși acolo, când mă certam, păream răutăcioasă. Îmi ziceam adevărul într-un mod mult prea dur și chiar îmi pare rău de chestia asta. N-am mai stat să mă gândesc sincer la ce s-a întâmplat. Dacă m-o fi influențat cineva, nici nu mai contează.

A fost manipulată de Alexandra Porkolab și Alexandra Ciomag?

E posibil să te fi influențat părerile celor două fete, nu neapărat cu scopul de a te manipula?

– Nici nu mai știu, sincer… Cred că la un moment dat, pentru că eu, psihic, eram foarte jos, nu mai știam cine cum e, cine îmi e prieten adevărat sau nu. Cred că și eu puteam fi influențată foarte ușor. Nu mai știam ce era la mine în cap. Nu mai eram bine din păcate.

Pe plan sentimental, există vreo surpriză în viața ta? Cum trebuie să arate bărbatul ideal, omul căruia să i te dedici în totalitate?

– Pe plan sentimental nu-mi doresc nimic. Sunt singură și vreau să mă concentrez pe mine și pe ce am de făcut. Nu vreau să divulg cum vreau să fie, vreau să mai treacă timpul.

De ce s-a interpretat că Andreei i-ar fi plăcut de Alin Chirilă: „Așa sunt prieteniile mele, trup și suflet”

Alin Chirilă spunea la un moment dat că l-ai fi privit în vreun fel. Ți-a plăcut pe bune de el? A fost ceva între voi?

– Nu este adevărat. Nu mi-a plăcut nici de Alin, nici de Robert, nici de cine s-a mai zvonit. Eu am zis din cursa pentru biletul de aur că eu nu îmi doresc pe nimeni lângă mine, în niciun sens sau, mă rog, că nu vreau niciun băiat. Eu sunt foarte băiețoasă.

Având un frate mai mare, am crescut printre prietenii lui, printre ATV-uri, și am devenit super-băiețoasă. Așa sunt prieteniile mele, trup și suflet, și acolo consider că am legat niște prietenii.

Deci de asta s-a interpretat greșit? Așa erai dintotdeauna?

– Clar s-a interpretat greșit! N-am fost îndrăgostită nici de Alin, nici de Robert, de niciun băiat. Așa eram și în liceu. Eu așa sunt, te iau în brațe, îți zic că te iubesc. Ăsta e felul meu de a fi și așa o să fiu în continuare în prieteniile mele. Nu am fost îndrăgostită de nimeni, mai ales în contextul Survivor unde toți suntem murdari, nimeni nu e atrăgător.

Nu i-a plăcut niciun băiat: „Sunt un om foarte selectiv”

Dintre toți băieții, n-a fost unul care să ți se pară mai chipeș, să te atragă fizic, fără să vrei neapărat ceva cu el?

– Sincer, dintre toți băieții de acolo nu a fost niciunul pe gustul meu, trebuie să recunosc. Eu sunt un om foarte selectiv, foarte pretențios.

Te-ai întoarce în Dominicană ca turistă sau ți-a ajuns?

Sincer, nu m-aș întoarce în Republica Dominicană nici măcar ca turistă. Eu, la Survivor chiar mă gândeam să mă mut din țară, în Spania. Oamenii ăia de acolo au o energie fantastică. În Barcelona îmi place foarte mult. Sunt și traducătoare de spaniolă. Mi-am dat seama, totuși, după Survivor că n-aș mai pleca din țară.

Andreea Moromete își ține ziua, mâine, 10 iunie, la Teleorman

Ce faci în viitorul apropiat? Cum te distrezi, ce planuri de recreere ai după Survivor?

– Urmează ziua mea pe 10 iunie. Voi petrece cu familia, cu prietenii, la mine, la Teleorman. O să fiu acolo cu ei, la mine acasă. Sincer chiar nu îmi doresc cadouri. Consider că am tot ce îmi doresc. Mă bucur că am oameni frumoși lângă mine. Nu îmi trebuie cadouri.