Cum şi-a împăcat Alin Chirilă soţia când s-a întors de la Survivor după episodul Andreea Moromete: „A suferit un şoc!”

Controversele s-au ţinut lanţ de capul lui Alin Chirilă la Survivor. A reuşit să fie chiar şi pedepsit după ce şi împreună cu colega de echipă, Andreea Moromete, a dipărut puţin mai mult de pe ”radarul” emisiunii. Gesturile dintre ei şi apropierile fizice, culminate de această plimbare romantică prin pădure, au trezit multe suspiciuni în rândul concurenţilor. Dar nu asta a fost o problemă pentru Alin Chirilă, ci gelozia soţiei, atunci când a văzut imaginile compromiţătoare.

Ce i-a făcut Alin Chirilă soţiei ca să îi ierte escapada romantică din junglă cu Andreea Moromete

În exclusivitate pentru FANATIK, războinicul de la Survivor mărturiseşte că soţia care îl aştepta nerăbdătoare acasă, a suferit foarte mult, neştiind ce se întâmpla cu adevărat în junglă, între el şi colega de echipă.

„Eu am vorbit cu nişte prieteni care ţineau legătura cu soţia mea şi mi-au spus că în momentele acelea, ea i-a sunat pe ei şi plângea la telefon. Mi-au spus că a picat psihic, i-a fost greu să treacă prin acele momente. Clar a suferit un şoc pentru că ea nu ştia ce se întâmplă în junglă. Eu ştiam, dar nu aveam cum să comunic. N-am făcut nimic cu Andreea Moromete în junglă, clar.

Faza proastă e că dacă făceam, tăceam dracu din gură, dar n-am făcut nimic, însă toată lumea crede că am făcut ceva. Şi m-am plicisit să tot dau acest răspuns. Jobul lui Moromete era să tragă hârtie la xerox în Poliţie, iar acum cine mă mai întreabă ce am făcut cu Moromete în pădure, le răspund că am tras hârtii la xerox, nimic altceva (n.red. râde), în spirit de glumă”, a dezvăluit războinicul.

Ce i-a făcut Alin Chirilă soţiei când s-a întors de la Survivor

Fie că a tras hârtii la xerox cu Andreea Moromete în pădure, fie că nu, Alin Chirilă tot a fost nevoit să dea nişte explicaţii la întoarcerea acasă şi să-şi împace soţia geloasă. Nu a făcut-o cu vorbe dulci sau cu vreun cadou scump aşa cum era de aşteptat, ci mai degrabă cu un gest care face cât o mie de cuvinte.

„Nu i-am luat soţiei niciun cadou, i-am dat un cadou. M-am ţinut de promisiunea pe care i-am făcut-o la o recompensă de comunicare şi anume că o pup jos”, ne-a zis el, râzând.

Alin Chirilă, despre concurentele de sex feminin din tabăra lui

Şi dacă ce s-a întâmplat cu Andreea Moromete în jungla dominicană a rămas în jungla dominicană, am fost curioşi să aflăm totuşi părerea războinicului şi despre celelalte concurente de sex feminin.

„Bianca Patrichi arăta cel mai bine dintre toate fetele de la Survivor. Am avut şi o conexiune mai aparte cu ea. E mai libertină în modul de a gândi, e mai detaşată, e de gaşcă.

Ea a fost cel mai pe gustul meu. Şi nu în cele din urmă Lucciana. Nu pot să spun eu prea multe pentru că este căsătorită (n.red. râde), dar m-am înţeles foarte bine cu ea”, a dezvăluit Alin Chirilă.

Cu ce cadouri s-a întors Alin Chirilă de la Survivor

Dacă la soţie s-a întors cu mâna goală, dar cu promisiuni măreţe, Alin Chirilă nu a uitat de cadourile pentru copii. „Le-am adus câte o bandană, le-am adus termosul meu de la Survivor, câte o scoică, câte un cocos. Le-am mai luat şi câteva jucării din aeroportul din Punta Cana, câte ceva specific zonei.

Băieţii mei au fost foarte bucuroşi când am ajuns acasă. Ei voiau să mai stau în competiţie, să câştig acolo cumva. Dar per total şi băieţii şi copiii de şcoală m-au felicitat fiindcă am ieşit cu capul sus. Am ieşit cel mai bun din competiţie şi nu am regrete din acest punct de vedere”, a declarat concurentul din tabăra Războinicilor.

„Multă lume mă consideră pe mine câştigător”

Alin Chirilă a fost numele de la Survivor cu cele mai bune rezultate sportive din istoria competiţiei, însă mărturiseşte că a aflat acest lucru abia la ieşirea din concurs. „Eu nu am ştiut că am avut cele mai bune cifre din istoria competiţiei până când nu am ieşit.

Eu ştiam că sunt bun, dar când am ieşit, m-am uitat pe internet şi am văzut statisticile, mi-am dat seama că eu chiar am fost bun. Să ştii că multă lume mă consideră pe mine câştigător. Aşa mă ţin minte, că am fost cel mai bun de la Survivor şi cred că sunt câştigat”, a spus Alin Chirilă.

Alin Chirilă, despre nedreptatea de la Survivor: „A făcut o greşeală”

Deşi statisticile au arătat că a fost cel mai bun concurent, asta nu l-a ajutat să ajungă în marea finală. Alin Chirilă consideră că i s-a făcut o nedreptate şi are un mesaj pentru Robert Moscalu, colegul care l-a propus spre eliminare.

„Clar şi-a dat şi el seama că a făcut o greşeală. I-aş spune şi i-aş menţiona că a făcut o greşeală. Am mai vorbit cu el, şi-a cerut scuze chiar şi în direct La Măruţă.

Şi-a făcut curaj timp de trei zile ca să mă sune, chiar el mi-a mărturisit. Ştie că a făcut cea mai mare greşeală. Consider că a fost nedrept să ies aşa prematur, am fost pe primul loc şi am ieşit mult prea devreme”.

Pe cine a susţinut Alin Chirilă în finala Survivor: „A fost cel mai slab din echipă”

Alin Chirilă a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK , dar şi motivul pentru care a ajuns să fie în bătaia puştii celorlalţi concurenţi.

„Sincer, am susţinut-o pe Carmen Grebenişan şi pe Krişan. Deşi Krişan a fost cel mai slab din echipă şi a ajuns în finală, iar eu care am fost cel mai bun, am fost eliminat. Multe persoane mă întreabă pe ce sistem s-a mers pentru că au fost eliminaţi cei mai buni.

Şi cei care au fost mai slabi încă de la începutul competiţiei, au ajuns în finală. Lumea nu poate să înţeleagă sistemul. A fost vorba despre voturi. Şi strategia lor a fost să mă pună la vot cu Carmen Grebenişan. În faţa ei nu aveam şanse la vot şi acolo am picat.

Dacă nu mă puneau cu Carmen Grebenişan la vot, cu siguranţă mergeam în continuare. Şi m-au pus la vot pentru că eu am fost foarte sigur pe mine cât am stat pe insulă.

Am mai pescuit. Am mai prins mâncare şi tuturor din baracă, din cuşcă de acolo, li s-a pus pata pe mine pentru că o duceam prea bine cumva. Eram relaxat, le spuneam tuturor ce mă deranjează în faţă, le-a fost frică de mică”, a mărturisit Alin Chirilă.

Alin Chirilă, despre strategiile de la Survivor: „Dacă mă dădeam pe lângă ei, nu ajungeam la eliminare”

Acum ştie clar ce a greşit în competiţia Survivor şi ce trebuia să facă pentru a ajunge în finală. „Mi-aş fi dorit să fi făcut strategiile altfel. Am eşuat pentru că am fost prea sincer. Şi nu am stat cu persoane cu care nu-mi făcea plăcere să stau. Dar dacă aş fi mers înapoi şi dacă m-aş duce înapoi, mi-aş face strategiile diferit. Am văzut că mulţi dintre ei s-au asociat, cu toate că nu le plăcea unul de altul, doar ca să nu se voteze unul pe altul şi să ajungă în finală.

Eu nu am putut să stau cu persoane pe care nu le suportam sau care mă „mâncau” pe la spate. Sunt o persoană foarte vertebrală şi spun tot timpul în faţă ce mă doare. Ăsta cred că a fost minusul care m-a dus pe mine la eliminare. Dacă îmi făceam strategia un pic mai bine şi mă dădeam pe lângă ei, dar nu e în caracterul meu să fac asta, nu ajungeam la eliminare. Trebuia să fiu parşiv, să stau cu ei în grup ca să nu ajung la eliminare, asta trebuia să fac”, a declarat fostul războinic.

„Eu sunt sportiv, nu sunt om violent şi bătăuş”

Întrebat dacă a avut ieşiri agresive pe parcursul competiţiei, Alin Chirilă a ţinut să precizeze că violenţa nu-l caracterizează şi lumina proastă în care a fost pus s-a datorat tot colegilor „binevoitori”.

„În prima parte a emisiunii au fost nişte glume cu nişte poveşti mai vechi de-ale mele de când m-am apucat eu de MMA. Şi au folosit cumva de acum 12, 13 ani. Porkolab a folosit glumele şi cuvintele mele în consiliu, împotriva mea.

A încercat să mă pună într-o lumină proastă în faţa publicului. Dar publicul de acasă şi cei care mă cunosc, în special publicul de sport din România care mă cunoaşte de ani de zile, ştie că eu sunt cel mai bun caracter. Eu sunt sportiv, nu sunt om violent şi bătăuş. Sunt sportiv, reprezint sportul”, a declarat Alin.