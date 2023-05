Andreea Raicu, adevăruri nespuse despre relația cu Cristi Chivu. De ce s-au despărțit cei doi

Fosta prezentatoare de la Prima TV a scos la iveală nespuse despre relația cu antrenorul clubului de tineret ce aparține de Inter Milano. De ce s-au despărțit cei doi. Au format un cuplu în perioada 2003 – 2004.

Andreea Raicu a oferit detalii surprinzătoare despre legătura amoroasă cu Cristi Chivu. Frumoasa brunetă a spus care este motivul pentru care s-au separat după un an de . Vedeta stătea în România, în timp ce sportivul semnase cu Ajax Amsterdam.

Fostul model este ferm convinsă că legăturile amoroase la distanță nu funcționează în cazul său. În plus, recunoaște că la momentul îndrăgostirii de fostul jucător de fotbal nu era matură din punct de vedere emoțional. Și de aici a plecat ruptura.

„Nu aș schimba nimic pentru că m-a făcut să înțeleg. Noi ne-am despărțit pentru că eu nu eram matură emoțional”, a mărturisit fosta moderatoare de la Prima TV în emisiunea 40 de întrebări de Denise Rifai de la .

Sportivul era la momentul respectiv unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști români și avea numai 22 de ani când a întâlnit-o pe Andreea Raicu care avea 25 de ani. Cei doi s-au cunoscut înainte de Revelion, dar distanța și-a spus cuvântul.

„E greu că menții o relație la distanță, mai ales la început. Eu am avut multe relații la distanță și ar fi destul de dificil acum, când am dezvoltat un business care are nevoie de mine foarte mult”, a mai spus vedeta.

Andreea Raicu, despre lecțiile învățate după eșecurile amoroase

Andreea Raicu a vorbit foarte deschis și despre lecțiile învățate după eșecurile amoroase. Vedeta s-a iubit și cu alte persoane importante din showbiz sau lumea sportului, printre care se numără Tudor Chirilă și Horia Tecău.

Cu această ocazie fostul model a mărturisit că i-a luat foarte mult timp să înțeleagă că există o diferență foarte mare între atracție și compatibilitate. Multe dintre legăturile pe care le-a avut până acum au fost bazate pe atracție.

În momentul de față, Andreea Raicu este foarte concentrată pe afacerile sale și nu știe dacă ar mai da vreo șansă unei relații la distanță. Cu toate acestea mentalitatea unui bărbat din străinătate e mai potrivită pentru ea.