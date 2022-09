Andreea Tonciu a ajuns de urgență pe mâna medicilor! A fost la un pas să își piardă viața! ”Am crezut că mor”

Andreea Tonciu a ajuns pe urgență pe masa de operație după ce medicii au descoperit că are un chist epidermoid, care îi putea fi fatal.

Andreea Tonciu, la un pas să își piardă viața

Vedeta a fost supusă unei intervenții chirurgicale, după ce medicii i-au găsit, în apropierea ochilor, un chist, care îi putea cauza Andreei o comoție cerebrală.

, a întâmpinat o perioadă greu încercată din viața ei. Bruneta a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a depăși această cumpănă.

a povestit cu lux de amănunt cum s-a petrecut totul. O simplă programare la cosmetică i-a salvat viața.

Povestea care i-a salvat viața vedetei, pas cu pas

Aflată acum în afara oricărui pericol, fosta asistentă TV a putut să se destăinuie și să povestească episodul prin care a trecut, după ce a fost aproape de marginea prăpastiei.

O vizită la un salon de înfrumusețare pentru a-și aranja sprâncenele, în urma căreia cosmeticiana a atins din greșeală un punctuleț. Ambele au crezut la momentul acela că era vorba de un coș.

Numai că, la câteva ore după, Andreea Tonciu s-a trezit cu ochiul umflat. Când a văzut că trec orele și nu se retrage inflamația, nu a stat prea mult pe gânduri și s-a deplasat la medicul dermatolog pentru un consult.

Ceea ce a urmat nu a fost prevăzut nicio secundă de vedetă. Un punctuleț care părea un simplu coș s-a dovedit a fi un chist.

Vedeta de televiziune pe punctul de a face comoție cerebrală: ”Am crezut că mor”

Medicii au reacționat de urgență și au trimis-o pe brunetă direct în operație.

Când lucrurile au intrat pe făgașul lor normal, cadrele medicale i-au adus la cunoștință că a fost la un pas de comoție cerebrală. Câteva zile de întârziere și își putea pierde viața.

”Am avut un chist ca un punctuleț. Ducându-mă să mă pensez la cosmeticiană, a crezut că e un coș și a umblat la el. Mi l-a declanșat și am fost umflată în jurul ochiului, mi s-a umflat și chistul și eram desfigurată la față.

Am crezut că mor când m-am uitat în oglindă. Dacă nu mergeam la medic, puteam să fac comoție cerebrală. Am luat un tratament cu antibiotic, după am intrat în operație”, a precizat Andreea Tonciu în cadrul emisiunii Teo show.