Andreea Tonciu s-a împăcat cu rivala ei de moarte după ce s-au amenințat cu tribunalul

Andreea Tonciu s-a împăcat cu marea ei rivală, după ce și-au aruncat vorbe grele la televizor! Fosta concurentă de la Survivor România All Stars a coincis pe aceeași insulă cu Roxana Nemeș, pe care a desființat-o pe vremea când participau împreună la Bravo, ai stil Celebrities.

Andreea Tonciu s-a împăcat cu rivala ei supremă!

În emisiunea de la Kanal D, unde cele două au fost rivale de moarte, Andreea Tonciu a pus la îndoială inclusiv calitățile vocale ale Roxanei, căci fostul fotomodel s-a prezentat în emisiune drept cântăreață.

Mai tot sezonul cât au fost prezente în competiție, Andreea și Roxana nu se suportau absolut deloc. Nici Roxana n-a lăsat garda mai jos, provocând-o în repetate rânduri pe Andreea Tonciu. La un moment dat, fosta asistentă tv s-a enervat atât de tare pe Nemeș ca a țipat la ea, de față cu prezentatoarea Ilinca Vandici, ca din gură de șarpe.

Cele două dușmance au avut ocazia să conviețuiască împreună, de data asta la iar Andreea Tonciu a avut parte de o reală surpriză. Se pare că relația dintre ele e mai bună acum, din moment ce în Dominicană nu și-au mai scos ochii. Andreea Tonciu ne-a mai spus și ce relație are cu Zanni, cel de care a fost apropiată la început. Vedeta spune că trapperul era pentru ea ca un ”frate vitreg”.

Tonciu și Roxana Nemeș s-au amenințat că se dau în judecată la Bravo, ai stil

„Vreau să îmi spuneți și mie un hit, hai că e mult spus hit, o melodie de-ale Roxanei Nemeș. Nu cunosc”, este unul din atacurile fine lansate de Tonciu la adresa Roxanei Nemeș,

La un moment dat, Roxana s-a enervat atât de tare pe Tonciu pentru că făcea aluzii despre viața ei intimă încât a amenințat-o că o dă în judecată. „Dă-mă în judecată. Îți iau și banii, fata mea, și chiloții de pe tine, că și ăia sunt fake, ești nebună?”, a fost reacția lui Tonciu în răfuiala cu Nemeș.

Au trecut trei ani de la marele război dintre Andreea Tonciu și Roxana Nemeș, iar cele două au ajuns la sentimente ceva mai bune una față de cealaltă. Iar asta, culmea, într-un show petrecut în junglă, la Survivor.

Andreea, surprinsă de atitudinea Roxanei față de ea în jungla din Dominicană: „Nu îi port ranchiună”. Vedeta a vrut să fie ca o soră pentru Zanni, dar nu i-a ieșit

„Roxana a fost foarte ok la Survivor, chiar nu am nimic personal cu ea. Nu îi port ranchiună. Nu sunt genul de persoană răutăcioasă și chiar și ea și-a dat seama ce fel de persoană sunt. Pot să spun că Survivor ne-a împăcat, știi? Chiar n-am avut nimic. Nici nu vreau să am ceva cu ea.

Măi, la mine chestia e așa: am ceva cu tine dacă ai și tu ceva cu mine, dacă te legi de mine. Eu n-am cum să te înjur pe tine dacă tu nu mă provoci. Noi până la Survivor nu ne-am mai întâlnit deloc și n-am mai vorbit”, a declarat Andreea Tonciu despre împăcarea cu , în exclusivitate pentru FANATIK.

Andreea a zis că la Survivor a încercat să se înțeleagă bine cu toată lumea și a cam reușit. „M-am înțeles bine cu toți, știi? La un moment dat știi că unii mai vorbesc, alții nu mai vorbesc…

Eu am încercat să fiu surioara lui Zanni. Nu s-a putut chiar așa cum mi-aș fi dorit. A fost un frate de-al meu vitreg, din punctul meu de vedere (n. red: râde)”, ne-a mai mărturisit Tonciu.