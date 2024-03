După aproape trei ani de la nunta cu soțul ei, Roxana Nemeș a făcut anunțul: “Nu am simțit în viața mea…”

După aproape trei ani de când a avut loc nunta cu Călin Hagima, Roxana Nemeș a făcut anunțul despre relația lor. Fosta concurentă de la Survivor a făcut dezvăluiri sincere.

Roxana Nemeș a făcut anunțul, după aproape trei ani de la nunta cu soțul ei

Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, s-au căsătorit în 2021, după mai mulți ani de relație. Întrei cei doi există , însă acest lucru nu a reprezentat un obstacol.

Încă de la început, fosta concurentă de la Survivor All Stars a simțit că el este bărbatul potrivit pentru ea. Cei doi au avut parte și de momente mai grele de-a lungul timpului, însă au luptat, iar sentimentele nu au dispărut niciodată.

“În momentul în care l-am luat în brațe am simțit că el e bărbatul meu. Nu am simțit în viața mea chestia asta!”, a spus aceasta în .

“Te-ai așezat în spatele lui și l-ai luat în brațe?”, a întrebat-o prezentatorul, iar Roxana Nemeș a revenit cu alte detalii despre relația cu partenerul ei de viață.

În tot acest timp, Roxana Nemeș și soțul ei au luptat pentru căsnicia lor și atunci când lucrurile nu au fost tocmai ușoare. Vedeta a știut mereu că el este alesul.

“A, păi, na, să nu cad! Eu în momentul ăla am zis, eu în mintea mea, am spus: El e bărbatul meu! Nu pot să-ți explic! Nu pot! Nu pot și ne-am căsătorit după ani de zile dar eu am simțit în toți anii ăștia, indiferent că au fost ‘in and out’ și așa mai departe, am simțit că el e.

Noi am luptat amândoi foarte mult pentru familia asta pentru că, nu știu, oricine, orice îmi spunea, orice se întâmpla, eu știam clar, eu am simțit că el e”, a mai spus ea.

Acum ceva timp, , dar s-au întors unul la celălalt. Cei doi au au realizat că încă au sentimente, așa că s-au împăcat.

Roxana Nemeș și soțul ei, vacanță de vis de ziua acestuia

Roxana Nemeș și Călin Hagima au plecat într-o vacanță în Italia, acolo unde omul de afaceri și-a sărbătorit ziua de naștere. Cei doi au ales ca destinație Insula Capri, iar vedeta i-a transmis partenerului ei un mesaj emoționant.

“La mulți ani, iubirea mea! Așa fericit să-mi fii toată viața! Îți mulțumesc că exiști în viața mea! Te iubesc”, a scris Roxana Nemeș în dreptul unor imagini cu soțul ei.