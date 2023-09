Șeful CSA Steaua se apără după ce fanii i-au cerut demisia: „Nu suntem în Germania sau Franța!”

Andrei Cian a fost pus la zid de suporterii Stelei nu se pune problema că „militarii” să dețină controlul într-o asociere cu mai mulți privați.

Andrei Cian nu își dă demisia după acuzele fanilor: „Eu am vorbit principial. Normal că Steaua ar lua decizii”

Andrei Cian a primit acuze după declarațiile sale, iar o comunitate importantă a suporterilor Stelei din mediul online i-a cerut clar și răspicat să își înainteze demisia. pentru a-i afla punctul de vedere: „Nu am văzut. Am vrut să spun că o asociație are trei părți. Eu am vorbit principial. Noi suntem doar o parte. O parte din trei nu poate să conducă, să facă doar ce vrea! Nu înseamnă că aceste trei părți nu se înțeleg sau nu cad de acord.

Normal că Steaua ar lua decizii, eu am vorbit principial, nu e ca și când ar fi ceva semnat ceva pe partea asta. Eu așa văd lucrurile logice într-o asociație cu trei părți. Nu poate fi unul singur care decide tot. Păi și ceilalți doi ce fac?! ”, a spus team-managerul „militarilor”.

Pagina „Glasul Armatei” a dat ca exemplu Bundesliga sau Ligue 1, unde cluburile istorice sunt protejate de legi și regulamente: „În România din câte știu eu nu e ca în Germania sau în Franța. Nu știu Legea Sportului din Franța. Pot doar să o citesc în franceză. Acolo se discută de societăți comerciale”.

Andrei Cian, mesaj clar pentru suporterii CSA Steaua: „Nu o să vină niciun partener privat să ia sigla, numele sau palmaresul”

Andrei Cian încearcă să îi convingă pe fani că brandul Steaua nu va avea de suferit în urma unei asocieri și se scuză că nu e în fișa postului său să cunoască toate aspectele juridice: „Îi asigur că nu o să vină niciun partener privat să ia sigla, numele sau palmaresul Stelei! Tocmai de-asta spun, sunt chestii pe care eu nu le stăpănânesc. Mă ocup de echipă, de jucători, de alte lucruri.

Ideea este că tocmai asta se urmărește. Statul acestei societăți să nu lezeze în niciun fel clubul Steaua. Nici măcar nu se pune problema să se facă o asociere și să nu se întâmple lucrul ăsta!”.

Oficialul clubului a încercat să își explice în continuare declarațiile care au stârnit furia suporterilor: „Eu am zis în ideea în care toată lumea credea că nu vrem să facem o asociere și vrem să controlăm noi tot. Nu văd în orice firmă în care sunt trei persoane să controleze doar unul.

Asta am vrut să spun, principial cum cred că funcționează lucrurile. Unu nu e mai mare ca doi și nu poate să conducă peste doi inși. Fiecare are procent. Eu așa văd logic”.

Cum poate promova CSA Steaua: „În acest moment se poate rezolva problema doar așa”

Andrei Cian a explicat care e singura modalitate prin care CSA Steaua poate ajunge în prima ligă: „Aceste lucruri oricum se lămuresc când te pui la masa negocierilor, nu se discută înainte. În acest moment, Steaua poate rezolva problema dreptului de promovare doar printr-o asociere, printr-un parteneriat public-privat”.

Team-mananagerul Stelei e de părere că aceste modele occidentale nu pot fi aplicate momentan în România: „Ideea e că eu mă ocup de echipă, de partea sportivă, nu să citesc legea din Franța. Pot să fac asta, dar nu mă ajută la ceva pentru că nu sunt în Franța sau cum e organizat în Germania. Nu mă pot raporta la acea situație. Acolo sunt societăți comerciale. Da, dacă exista această posibilitate, Steaua putea să aibă și 99% cred, mă gândesc.

Nu știu, pentru că nu stăpânesc aceste subiecte. Aici se pricep mai mult cei de la departamentul juridic și pe partea de societăți comerciale. Dacă știam asta, nu știam sport. Nu poți să le știi pe toate!

Eu îi înțeleg că sunt supărați. Și eu sunt supărat! Mi-ar conveni și mie să intrăm în prima ligă și pentru asta ne luptăm. Poate au înțeles ei bine și au dreptate, sau poate nu. Nu știu să o spun mai frumos”, a mai declarat Cian, în exclusivitate pentru site-ul nostru.