Andrei Cionca a vrut să preia pachetul majoritar la Dinamo: ”Discutăm de 10 milioane de euro”

În urmă cu o săptămână, milionarul Andrei Cionca din totalul de 128 pe care le dețin suporterii de la ”Dinamo Socios”. Omul de afaceri are în plan să preia o cotă importantă din acțiunile clubului pe viitor.

Șefii lui Dinamo nu i-au vândut lui Andrei Conca pachetul majoritar

Chiar dacă deține o parte infimă din Dinamo, Andrei Cionca a dezvăluit că în primăvară a negociat pentru preluarea pachetului majoritar, însă nu a ajuns la o înțelegere cu Eugen Voicu, reprezentatul ”Red&White.

”Sunt extrem de transparent în ceea ce mă privește. Fiecare om își gestionează reputația cum crede de cuviință. Am făcut o ofertă de preluare integrală a clubului. Oferta era pentru preluarea majorității capitalului social și al controlului, respectând rolurile pe care noi le-am discutat la început, dar controlul se prelua, era foarte clar.

Voiam să injectăm bani direct, dar situația era neclară, erau multe necunoscute. Am fi preluat majoritatea. Am vorbit cu domnul Voicu, știam că voia să rămână minoritar, iar când clubul va fi sănătos, puternic el să aibă un ‘exit’.

Am zis să discutăm, dar această ofertă a fost refuzată pe un motiv pe care îl pot înțelege. Nu am primit o chestie fermă, nu am primit un răspuns ferm”, a declarat Cionca, pentru .

Ce nevoi urgente sunt la Dinamo

”Oferta pe care am făcut-o în aprilie avea în calcul două majorări de capital. O primă majorare de capital care era în jur de 4 milioane de euro și urmărea scoaterea clubului din insolvență.

Prin a doua majorare de capital se ajungea la 10 milioane de euro, era până la finalul anului viitor. Discutam de 10 milioane de euro și o poziție nediluabilă a domnului Voicu. Rămânea în poziție minoritară, dar nediluabilă.

Cred că trebuie o injecție rapidă de 3-4 milioane de euro care să rezolve problemele urgente. Un milion de euro pentru restanțe… Aici mă refer și la problemele de structură a clubului, clubul trebuie să se alinieze la nivelul din SuperLiga, mă refer la lot, la staff-ul administrativ”, a mai spus Andrei Cionca.

Acționarul minoritar de la Dinamo a fost prezent la meciul de campionat cu FC Botoșani, care a însemnat prima victorie a ”câinilor” de la revenirea în SuperLiga, iar la final a anunțat că să iasă din pasa proastă.

