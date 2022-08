Andrei Cordea poate juca în FCSB – Dunajska Streda! Anunțul făcut de MM Stoica: „A fost o surpriză imensă!”

Managerul general al vicecampioanei României a povestit și momentul în care Andrei Cordea a aflat că va avea drept de joc împotriva celor de la Dunajska Streda.

Andrei Cordea poate juca în FCSB – Dunajska Streda

MM Stoica a dezvăluit că Andrei Cordea va putea juca pentru , el fiind pedepsit doar o etapă după eliminarea de la finalul meciului retur cu Saburtalo, scor 4-2:

ADVERTISEMENT

„Noutăţi în tabăra FCSB. Andrei Cordea are drept de joc, o surpriză de proporţii, ne aşteaptam la două sau trei etape, dar cred că arbitrul scriind doar comportament nesportiv şi nu violenţă…

Azi a fost judecat cazul lui şi i s-a dat o etapă. O etapă e din oficiu şi a rămas etapa aia. E în cantonament şi poate juca mâine.

ADVERTISEMENT

A fost surpriză imensă, pe la 17 şi ceva am primit vestea. Era cam ambiguă exprimarea şi am zis bă, frate, nu cumva să fie o etapă”.

„După am şi trimis mail, am primit răspuns că are o etapă suspendare şi am cerut în mod special să ne confirme că are drept de joc mâine.

ADVERTISEMENT

După meciul cu Mioveni şi rezultatul, că trebuia să pierdem la ce ocazii a avut Mioveni… de atunci i-am câştigat pe: Creţu, Coman, Cordea şi Radunovic.

Şi cu Octavian aveam o problemă, că i se umflase laba piciorului.Dică a fost şi el surprins. Bineînţeles că Andrei s-a antrenat normal toată săptămâna. Era la şi alţii, acum nu mai e”, a mai spus MM Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„Coman e bun de joc!”

și a vorbit despre revenirea miraculoasă a lui Florinel Coman, căpitanul echipei tratându-se în Serbia la celebrul vraci Marijana Kovacevici.

ADVERTISEMENT

„Am râs de m-am stricat la asta cu 18 centimetri. Făcuse doctorul un desen, din care a reieșit 18 cm și acum e bun de joc, nu mai are nimic. E ceva ce se întâmplă acolo la Marijana.

Una din dimensiuni era de 18 centimetri, cea mai mare. Iliev și-a rupt mușchiul de a fost cusut mușchiul și a jucat și așa”, a mai spus MM Stoica.