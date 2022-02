Andrei Cristea, înainte de Mioveni – FCSB: „E presiune și de partea lor! Nu am vorbit cu nimeni de la Dinamo! Am fost la meciuri și la Voluntari și FCSB” Exclusiv

CS Mioveni pare una dintre candidatele principale ale lui Dinamo pentru evitarea locului de baraj, iar argeșenii au un meci extrem de dificil cu CS Mioveni.

Andrei Cristea tocmai s-a despărțit de Mioveni și a prefațat în exclusivitate pentru FANATIK meciul dintre echipa lui Alexandru Pelici și FCSB.

Andrei Cristea neagă orice discuție cu Dinamo: „Sunt doar speculații”

Deoarece și-a reziliat contractul în ultima zi de transferuri, atacantul de 37 de ani poate semna cu orice echipă, însă a declarat pentru FANATIK că nu negociază cu Dinamo: „Deocamdată nu știu nimic. Sunt discuții cu mai multe echipe. Cu Dinamo în niciun caz. Sunt doar speculații, dar nu am vorbit cu nimeni de la Dinamo. Mi-am revenit după accidentare, sunt acasă și mă odihnesc, vom vedea zilele următoare”.

Din informațiile FANATIK, Andrei Cristea avea o clauză conform căreia își poate rezilia oricând contractul cu Mioveni și poate semna cu orice altă echipă. Jucătorul a explicat că a decis de comun acord cu conducerea clubului să își rezilieze contractul cu Mioveni și a vorbit despre meciul cu FCSB: „Da, am reziliat cu Mioveni. Ne-am despărțit în condiții foarte bune. Nu avea rost să mai continuăm. E un meci greu cu FCSB. Ei sunt mari favoriți dar pot apărea surprize. Calitate, organizare a jocului mai bună și cei mai buni jucători din România.

Acuma e vorba și dorința Mioveniului de a ieși din situația asta, pentru că deja au intrat în hora retrogradării, sunt sub presiune și nu știu cum se vor descurca așa. Sunt jucători buni, dar au foarte mulți debutanți la prima ligă, au avut noroc că a făcut Craiova doar egal, după ce a dat gol în ultimul minut. E presiune și de partea lor”.

Andrei Cristea e sincer: „Am mers la toate meciurile! Și la Voluntari și la FCSB”

Andrei Cristea a fost prezent în Ștefan cel Mare la ultimele două partide cu Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș, însă a participat și la meciurile FCSB-ului, unde s-a fotografiat alături de Ionuț Panțîru, dar și la FC Voluntari.

„Am fost la meciul cu Gaz Metan. Am mers la toate meciurile! Și la Voluntari, și la FCSB când am fost invitat. Chiar m-am întâlnit cu Ionuț Panțîru. Panți nu trebuie să se lase că și eu am avut aceeași accidentare”.

că Ionuț Panțîru are șanse mari să se lase de fotbalul după teribila accidentare de la meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, însă Andrei Cristea îl încurajează și îi aduce aminte de faptul că și el a avut o operație similară:

„M-am operat în Germania la clinica lui Bayer Munchen și am stat un an și ceva! Și apoi am jucat din nou. Eu zic că e OK și își face bine recuperarea. Cred că o să își revină. Mie doctorul nu mi-a zis niciodată când voi putea revine pe teren, e o accidentare atipică”, a declarat Andrei Cristea în exclusivitate pentru FANATIK.

CS Mioveni se afla înaintea meciului din etapa a 27-a din Casa Pariurilor Liga 1 cu FCSB pe locul al 13-lea (27 de puncte), la egalitate de puncte cu U Craiova 1948 și cu 11 mai mult decât Dinamo.

De cealaltă parte, FCSB, se află la șase puncte de CFR Cluj, cu patru meciuri înainte de finalul sezonului regular. Campioana României întâlnește în această etapă pe Rapid în Gruia, iar băieții lui Toni Petrea abia așteaptă să profite de un pas greșit al ardelenilor.

