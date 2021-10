Cea mai proastă veste pentru cei de la FCSB! Sunt șanse mari să se lase de fotbal! Exclusiv

că Ionuț Panțîru și-a rupt cartilajul de la rotulă și nu va mai putea juca în acest an pentru FCSB.

Fundașul stânga s-a operat în Italia la și continuă recuperarea, însă accidentarea este mai gravă decât s-a crezut inițial.

Din informațiile FANATIK, lucrurile nu decurg deloc bine cu și este greu de crezut că jucătorul de doar 25 de ani va mai putea să joace fotbal la nivel înalt, la FCSB sau o altă echipă de Liga 1.

Ionuț Panțîru a suferit o accidentare teribilă la finalul lui aprilie în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe disputat la Mogoșoaia. Jucătorul a avut un mare ghinion și a fost accidentat de colegul său de echipă, Adrian Șut, care a încercat să îl deposedeze pe Cătălin Golofca dar l-a lovit pe Panțîru în genunchi.

Inițial, Ionuț Panțîru ar fi trebuit să revină pe teren după circa nouă luni de recuperare, însă conform ultimelor vești situația sa este destul de complicată. Fotbalistul evaluat la 600.000 de euro conform transfermarkt mai are contract cu FCSB până în vara lui 2024. Fundașul stânga a evoluat în sezonul trecut în 27 de partide, a reușit un gol și patru pase decisive.

Patronul FCSB a dezvăluit că jucătorul e cu moralul la pământ din cauza accidentării, mai ales că începuse să fie din nou titular și venea după un gol important cu Botoșani și pasă de gol cu Academica Clinceni.

„Băiatul este foarte necăjit și a avut un ghinion teribil cu această accidentare. Începuse să redevină un jucător de bază. Dar îl asigur că noi îl vom susține cu tot ceea ce este nevoie pentru el în perioada următoare. Știu că nu îi este deloc ușor, dar nu avem ce face. Nu o să îi lipsească nimic si îl vom susține cu recuperarea.

Am înțeles și eu de la oamenii mei că el este accidentat destul de grav, dar nu pot să vă spun când o să revină pe teren. Din câte am înțeles, în sezonul ăsta Panțîru nu o să mai joace deloc”, declara Gigi Becali pentru Prosport după accidentarea fundașul stânga.

Ionuț Panțîru și-a transmis gândurile pe pagina sa de instagram după intervenția chirugicală din Italia, iar fundașul stânga era extrem de optimist că va reuși să revină la antrenamente mult mai repede.

Operația a decurs foarte bine și se pare ca perioada de recuperare va dura mult mai puțin decât se preconiza! Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Gigi Becali care m-a ajutat și m-a trimis la una sau poate chiar cea mai bună clinică privată din lume, clubului @fcsbofficial care a fost alături de mine, staffului medical de la @villastuart care a lucrat extraordinar de bine și rapid pentru că nu am simțit absolut nicio durere datorită profesorului Mariani (domnul care m-a operat ) și nu în ultimul rând familiei care a fost alături de mine la orice pas și prietenilor (inclusiv suflării roș-albastre ) care mi-au trimis mesaje de încurajare și însănătoșire grabnică !

I will come back stronger ! 💙❤️🔝⚽️✌️ Thank you God for everything ! 🙏🙏 – Ionuț Panțîru, FCSB