Andrei la națională. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a venit cu dezvăluiri despre jucătorul Universității Craiovei din perioada în care a fost antrenat atât de Mirel Rădoi, cât și din mandatul lui Edi Iordănescu, actualul selecționer al „tricolorilor”.

Andrei Ivan, out de la națională! Dezvăluiri FRF din mandatele lui Rădoi și Iordănescu

Andrei Ivan a adunat de-a lungul carierei 17 apariții la naționala României, reușind să marcheze un gol. Totuși, jucătorul Universității Craiova nu a mai fost chemat la echipa națională din luna iunie 2022, de la meciurile din UEFA Nations League cu Muntenegru (0-2) și Bosnia (0-1).

Ulterior, Andrei Ivan a dispărut din lot și a fost trimis în tribună de Edi Iordănescu la următoarele două meciuri din UEFA Nations League. Mihai Stoichiță a venit cu mai multe dezvăluiri la FANATIK SUPERLIGA.

„Cum să nu-l știu, de câte ori nu am vorbit cu el. I-am spus: ‘Îmi place tare mult de tine’. Nu l-am avut elev. L-am avut doar pe la loturile naționale, prilej în care am avut foarte multe contacte cu el și am stat de vorbă. În care chiar încercam să-l mobilizez, să fie mult mai concentrat la ceea ce trebuie să facă.

Aici e problema lui. Am înțeles că a avut cu Rădoi ceva. Rădoi sigur nu i-a vrut răul. Credeți că sfaturile lui Edi pentru Ivan au fost greșite? Când nu asculți, cum să te mai cheme?”a dezvăluit Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stochiță, mesaj pentru Andrei Ivan: „Nu faci ce vrei tu! Trebuie să faci ce pregătește antrenorul”

Andrei Ivan s-a aflat într-un conflict și cu Mirel Rădoi, fost selecționer al României și fost antrenor pe banca Universității Craiova. Jucătorul în vârstă de 26 de ani , scor 2-2 la finalul anului trecut.

„Am mai stat de vorbă cu unii fotbaliști, e un sport de echipă, nu individual. Un sport în care trebuie să te încadrezi în regulile societății de 11 jucători, care reprezintă o echipă.

E foarte clar, nu faci ce vrei tu, faci ce pregătește antrenorul și urmezi regulile lui. Bune sau rele, pe urmă dă el socoteală la patron sau directorul tehnic”, a mai spus Mihai Stoichiță.

Robert Niță, semnal de alarmă în cazul lui Ivan: „Deja se adună prea multe”

Robert Niță a susținut ferm la FANATIK SUPERLIGA că Andrei Ivan este un jucător răsfățat la Universitatea Craiova de patronul Mihai Rotaru. Specialistul FANATIK SUPERLIGA consideră că jucătorul ar trebui să-și pună semne de întrebare după ce a fost trimis în tribună de Edi Iordănescu și exclus din lot de Mirel Rădoi.

„Eu îl înțeleg foarte bine pe Ivan. El a fost un răsfățat al patronului. Mai mult decât atât, patronul de-acolo face sacrificii financiare să-l aducă înapoi. Este susținut să fie în primul 11 de când s-a întors. A avut o perioadă când a dat randament. Deja se adună prea multe, Iordănescu te convoacă pentru că are încredere în tine. Te trimite în tribună.

Rădoi, și oltean și cu sângele fierbinte, are încredere în tine, te bagă la un moment dat, apoi te trimie în tribună ceea ce duce la plecarea lui Rădoi de-acolo. Acum îți pui oamenii în cap cu acel citat”, a spus Robert Niță.

