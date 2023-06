Andrei Ivan și-a fixat obiectivele pentru următorul sezon la Universitatea Craiova: „Să marchez cât mai multe goluri și să câștigăm titlul”. Video

Sezonul 2023-2024 din SuperLiga se apropie cu pași repezi, iar Andrei Ivan și-a mărturisit obiectivele propuse în următoarea ediție. Golgheterul Universității Craiova își dorește titlul de campion la formația din Bănie și speră la cât mai multe goluri în tricoul „alb-albastru”.

Andrei Ivan, despre cele mai frumoase momente de la Universitatea Craiova: „După două săptămâni mi-am dat seama”

Andrei Ivan este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Eugen Neagoe, iar golgheterul Universității Craiova trage tare în cantonamentul din Bulgaria. Internaționalul român a dezvăluit că oltenii se antrenează din greu pentru a reveni într-o formă maximă în SuperLiga.

„Este o perioadă foarte grea pentru noi, stăm departe de familii. O perioadă în care trebuie să alergăm foarte mult, să depunem foarte mult efort și să ne întoarcem mai puternici pentru campionat. Aveam 16 ani când am venit la Universitatea și am plecat în Antalya în cantonament”, a spus Andrei Ivan.

a declarat că promovarea în SuperLiga cu Universitatea Craiova, câștigarea Cupei României Betano și primul gol înscris în poarta lui ASA Târgu Mureș sunt cele mai frumoase momente din Bănie. Căpitanul „juveților” în partea a doua a campionatului a mărturisit că se odihnește după antrenamentele grele din Bansko.

„Nu mi-aș da niciun sfat, tot ce am făcut pentru Universitatea Craiova și fotbal în general pentru că am dat totul. Nu prea am ce să fac, doar dorm. Am două momente cele mai frumoase pentru mine, când am promovat în Liga 1 și când am luat Cupa României, prima tumbă când am marcat cu ASA. Nu am realizat ce am făcut, după două săptămâni mi-am dat seama că am promovat cu echipa pe care o iubesc”, a declarat golgheterul Universității.

Andrei Ivan, planurile pentru următorul sezon din SuperLiga: „Mi-am propus să marchez cât mai multe goluri, să câștigăm titlul”

Internaționalul român nu este superstițios, iar înainte de meciuri preferă să se pregătească în vestiarul . Andrei Ivan a mărturisit că este sufletul petrecerii la formația din Bănie, fiind responsabilul cu muzica în lotul „alb-albaștrilor”.

„Nu am superstiții, intru în vestiar și fac stretching, mă pregătesc pentru meci. Eu sunt DJ-ul echipei, bag și în spaniolă, orice ne dă o stare bună”, a spus golgheterul Universității Craiova din sezonul trecut.

Titlul este obiectivul lui Andrei Ivan la Universitatea Craiova, dar și al celorlalți jucători din lotul lui Eugen Neagoe. Internaționalul român a declarat că își dorește să termine pe primul loc cu oltenii și să marcheze cât mai multe goluri în Bănie.

„Înaintea urmăream NBA, îmi place de LeBron. Mi-am propus să marchez cât mai multe goluri, să îmi ajut echipa și să câștigăm titlul. O să fie un campionat foarte greu, trebuie să începem tare de aceea suntem în cantonament, să ne pregătim foarte bine și trebuie să dăm totul. Îi așteptăm pe suporteri să fie lângă noi la primul meci”, a încheiat Andrei Ivan.

